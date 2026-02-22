２月２２日の東京５Ｒ・３歳１勝クラス（芝１６００メートル＝１２頭立て）は、１番人気のゴーラッキー（牡、美浦・黒岩陽一厩舎、父キタサンブラック）が勝利。中団追走から残り２００メートル過ぎで先頭に立ち３馬身半差をつけた。デビューから２連勝でオープン入り。勝ち時計は１分３３秒２（良）。

２Ｒに続いてこの日２勝目を挙げたルメール騎手は「能力はありそう。今回は後ろからの競馬でいい勉強になりました。最後はすごくいい脚を使ってくれた。まだ伸びしろがありますね。楽しみ」と、新馬戦とは違うスタイルで勝った点を高く評価した。

黒岩調教師は「１勝クラスでこの頭数だとペースが落ち着きやすい点からマイルにしましたが、距離は延ばしてもいいです。何しろオン、オフがしっかりつけられて、かなり聡明な馬です」と能力だけでなく、精神面も含めた完成度の高さを称賛した。

クラシック路線を歩むかマイルＧ１を目指すか気になるところだが、今後は状態を見ながらじっくり決めるという。２１日のフリージア賞をファムクラジューズで制するなど、今週だけで３歳世代で３勝を挙げた黒岩厩舎に、大物感漂う楽しみな１頭が現れた。