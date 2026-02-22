元TOKIOの松岡昌宏（49）が22日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。実は31年もの付き合いとなるプライベートでも親交がある元メジャーリーガーの大物を明かした。

2月22日が誕生日の著名人として横浜（現DeNA）、マリナーズで活躍した佐々木主浩氏の名前を挙げた。

「ササさんも58（歳）です。もう何年だ？ササさんと出会って。『風になって』っていう歌を歌っている頃だから、俺が18（歳）だから31年前」としみじみ。

出会いは日本テレビの人気音楽バラエティー「THE夜もヒッパレ」だったといい、「佐々木主浩さんが、当時我々が歌っていた『風になって』を歌ってくれたんですね。そのあと『夜もヒッパレ』は他の人の歌を聴きながら会話していくんですけど、なぜか俺とササさんがずーっと並びが隣だった。それで横でいろいろ話してて“面白いね、松岡君こんどご飯一緒に行こうよ”みたいな話になって。“え、マジすか？いいですか？”って」と回顧した。

それから番組のMCを中山秀征が務めており、中山と佐々木氏が同じ年だったこともあり、3人で食事に行くことになったという。

「それで飯に行って。それからずっと。ついこの間もLINEしてて」と松岡。「まぁ主、飯行こうよ」「行こうか、そろそろ」「しばらく会ってないね、2〜3年会ってないね」「じゃあ3月ぐらいどう？」「そうだね、3月ぐらいちょうどいいね」「じゃあお互い1個歳とってるから、3月ぐらいに飯食おうか」とやり取りを振り返り、「ちょうどLINEをしてましたね」と話した。