【モデルプレス＝2026/02/22】モデルの“せいせい”こと田向星華が2月21日、自身のInstagramを更新。ベアトップ姿を公開した。

【写真】24歳ギャルモデル「肌すべすべ」胸元のぞくセクシーベアトップ姿

◆せいせい、ベアトップ姿公開


せいせいは「今日」とコメントし、自撮りを公開。照明を落とした室内で、迷彩柄のベアトップを着用したショットを披露し、美しいデコルテや肩のラインを見せている。

◆せいせいの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「セクシーすぎる」「憧れのスタイル」「反則級に可愛い」「肌すべすべ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】