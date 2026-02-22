せいせい、胸元のぞく迷彩ベアトップ姿披露「セクシーすぎる」「反則級に可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/02/22】モデルの“せいせい”こと田向星華が2月21日、自身のInstagramを更新。ベアトップ姿を公開した。
【写真】24歳ギャルモデル「肌すべすべ」胸元のぞくセクシーベアトップ姿
せいせいは「今日」とコメントし、自撮りを公開。照明を落とした室内で、迷彩柄のベアトップを着用したショットを披露し、美しいデコルテや肩のラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「セクシーすぎる」「憧れのスタイル」「反則級に可愛い」「肌すべすべ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
