元乃木坂46で女優の生田絵梨花（29）が21日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。生まれ故郷ドイツのデュッセルドルフを訪ねた。

姉の影響で4歳の時からピアノを習い始めた生田。5歳で東京に引っ越すまでの間、ドイツでピアノを習っていたという光山綾子氏へ会いに行った。

光山氏に「何か弾ける？」と言われた生田はベートーヴェンのピアノソナタ第8番「悲愴」を演奏。演奏を聴き終えた光山氏は一言「ダイナミックね」と伝えた。

「少し若い感じがする。自分がいた10メートルくらい遠いところからそれを眺めているように」とイメージを持って演奏するようにとアドバイスを受けた生田は「ちょっと今、乗り出しすぎている」と反省。「それってピアノだけじゃなくて、全てにおいて私必要かもしれない」と自分自身の生き方へのアドバイスでもあると解釈した。

「絵梨花ちゃんはね、とても一生懸命な子なのよ」と声をかけられると「30代はそうやって生きていきたいです」とポツリ。続けて「繊細に落ち着きを持ってみたいなところ、ピアノも実生活も圧倒的に足りないので、そこを頑張っていきたいです」とはにかんでいた。

MCの今田耕司は「ピアノは嘘付けないんですね。冷静見えても前のめりな人生が」とコメント。「私の生き方としても勢いとか精神力でずっとやってきたので、俯瞰した目線とか落ち着きっていうのはこれからの人生の課題」だとして「音楽と共に成長していきたい」と語った。