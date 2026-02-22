【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 空欄に共通する2文字は？ 長い耳の動物が隠れています
バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった1つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」の時間です！
今回は、自然界の人気者から、レポートや会議でよく使われる少し硬めの言葉をセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。すべてのピースが埋まった瞬間の快感を楽しみましょう。
□□ぎ
ちょ□□
こ□□つ
こ□□い
ヒント：長い耳を持ってぴょんぴょん跳ねる、かわいらしい動物といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「うさ」を入れると、次のようになります。
うさぎ（兎）
ちょうさ（調査）
こうさつ（考察）
こうさい（交際／公債）
愛らしい生き物の「うさぎ」や、人との付き合いを指す「交際」の中に、ビジネスや学術シーンで欠かせない「調査」や「考察」が隠れていました。ひらがな2文字の「うさ」が、柔らかなイメージの言葉から論理的な思考を表す言葉まで、文脈を飛び越えてつないでいるのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
