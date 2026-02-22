ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアの解説で話題となった元五輪代表・高橋成美さんが２２日、ＴＢＳ「サンデー・ジャポン」に出演し、フィギュアペアで日本勢史上初の金メダルを獲得した木原龍一、三浦璃来の“りくりゅうペア”から「なるちゃんのおかげ」と感謝され、涙ぐんだ。

ペアは現地からＶＴＲ出演し、話題の“木原運送”についてアナウンサーから質問を受けた。

木原は「あれはもともと璃来ちゃんをあまり絨毯で歩かせたくなかったので。ケガをして欲しくなかったので。エッジが痛む可能性もあるので。なるべくそのリスクを取りたかったので持ち上げるところから始まっているんです」と説明。三浦はうなずきながら聞き、「どんどんどんどん距離が長くなってるよね」と笑顔で応じた。

アナウンサーが「スタジオに高橋成美さんいます」とし、高橋さんのコメントを求めた。

三原が「なるちゃんに？」と確認し、「本当に心からの応援ありがとうございました。毎試合、なるちゃんの姿が見えると頑張ろうって気持ちにすごくなります」と述べた。木原は「本当にたくさんの応援をありがとうございました。僕たちはなるちゃんがいなければ、今回メダルをとることができなかったと思うので本当に感謝しています」と思いを伝えた。

高橋さんは涙声で「うれしいです。なるちゃんがいなければって言ってくれた」と感動の面持ち。「わたしは龍一をペアに誘ってしまったんです。自分と滑ったらうまくできるって言って楽観的に誘ったけど、うまくいかなかった。ずっと足を引っ張ってたと思ってたけど、その足を龍一は蹴らないでくれた。だからわたしはくっついて、いつか解説で恩返しできるように、７年間解説の勉強をしました」などと述べた。