女優の平川結月が２２日、「平川結月ＣＡＬＥＮＤＡＲ２０２６．４―２０２７．３」（ワニブックス刊、税込み３８５０円）の発売記念イベントを都内で行った。

撮影を「小旅行した感覚」と回想。プライベートで旅行することは少ないというが「いつもだったら行けないところにドライブするのは好きです」と告白。昨年、自動車の運転免許を取得したといい「リフレッシュになる。運転している時は何も考えずに自分の時間には入れる。けっこう車乗っているかな」と明かした。

平川は本作を”平川結月 第２章”と位置づけた。第１章を「（『王様戦隊キングオージャー』、『仮面ライダーゼッツ』などで）戦隊をやったりヒーローとして過ごして、その前も学生役だったり若い役が多かった」と振り返り、第２章に向けては「もっと人間ドラマ、心がめまぐるしく動くような人間味ある役に挑戦したい」と意欲。「消防士、警察…かっこいい職業に就いている方に憧れがあるので、役として携わることができたら。笑顔が似合うと言ってもらうけど、笑顔を封印したダークな役にも挑戦できたら」と続けた。