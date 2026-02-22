日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が２２日に放送された。

同番組はタレントの長嶋一茂と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は東京・銀座に日本初上陸したモロッコ発の高級コーヒー店を訪れた。

ポット１つ（カップ２〜３杯分）で８０００円以上というコーヒーを待ちながら濱家が「年次を重ねると下から言われなくなる」と話題にしたり、不満を言ってもらえなくなることをポツリ。一茂は「言われなくなったら終わりだよ」と大きくうなずき「だからお前たちも何かあったら俺にどんどん言って」と要望した。

「いいんですか？」という２人に「今、何かある？」と一茂。濱家が「（ゲンバのロケで）興味のない店がわかりやすすぎる」というと一茂は「しょうがないじゃん」と一蹴。

山内が「あとお店の人がちょっとでもしゃべりすぎると『あの人しゃべりすぎだな』って言う」と続けると他２人は吹きだした。一茂は「いいんだよ、舞台裏の話はしなくて！」と返した後、「やっぱりお前たち俺には何も言うな」と前言撤回。スタッフも一緒に大爆笑だった。