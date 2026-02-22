JO1、東京ドーム・京セラ公演は9人で出演 大平祥生は規定に反する事案発覚で活動休止中
【モデルプレス＝2026/02/22】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）が2月22日、公式サイトを更新。4月に開催を予定しているドーム公演は9人での出演となることを発表した。
【写真】JO1、活動終了の鶴房汐恩にメッセージ「これからも仲良くしていけたら」
公式サイトでは「『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』に関するお知らせ」と題し、「いつもJO1を応援いただきありがとうございます。JO1ドーム公演『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』に関しましては、メンバー9人での出演となります」と伝え、活動休止中の大平祥生の出演はないことが明らかとなった。
大平は2025年10月15日に公式サイトを通じて、所属事務所の規定に反する事案が発覚したとして活動休止を発表。なお、大平と同タイミングで、当時LAPONE GIRLSに所属していたガールズグループ・ME:I（ミーアイ）のSHIZUKU（飯田栞月）も同様の理由での活動休止が発表された（2025年内をもって活動終了）。なお、大平は同日配信の「週刊文春 電子版」（文藝春秋）にて一般女性やSHIZUKUとの交際が報じられていた。（modelpress編集部）
【東京：東京ドーム】
4⽉8⽇（⽔）開場16：30／開演18：30
4⽉9⽇（⽊）開場12：30／開演14：30
【⼤阪：京セラドーム⼤阪】
4⽉22⽇（⽔）開場17：00／開演19：00
4⽉23⽇（⽊）開場13：00／開演15：00
【Not Sponsored 記事】
【写真】JO1、活動終了の鶴房汐恩にメッセージ「これからも仲良くしていけたら」
◆JO1、ドーム公演は9人で出演
公式サイトでは「『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』に関するお知らせ」と題し、「いつもJO1を応援いただきありがとうございます。JO1ドーム公演『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』に関しましては、メンバー9人での出演となります」と伝え、活動休止中の大平祥生の出演はないことが明らかとなった。
◆大平祥生、活動休止
大平は2025年10月15日に公式サイトを通じて、所属事務所の規定に反する事案が発覚したとして活動休止を発表。なお、大平と同タイミングで、当時LAPONE GIRLSに所属していたガールズグループ・ME:I（ミーアイ）のSHIZUKU（飯田栞月）も同様の理由での活動休止が発表された（2025年内をもって活動終了）。なお、大平は同日配信の「週刊文春 電子版」（文藝春秋）にて一般女性やSHIZUKUとの交際が報じられていた。（modelpress編集部）
◆「JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁’」公演詳細
【東京：東京ドーム】
4⽉8⽇（⽔）開場16：30／開演18：30
4⽉9⽇（⽊）開場12：30／開演14：30
【⼤阪：京セラドーム⼤阪】
4⽉22⽇（⽔）開場17：00／開演19：00
4⽉23⽇（⽊）開場13：00／開演15：00
【Not Sponsored 記事】