香里奈、誕生日にハイトーンヘアの近影公開 “約11ヶ月ぶり”インスタ投稿に「変わらずお綺麗」「髪色似合ってて素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/02/22】モデルで女優の香里奈が2月21日、自身のInstagramを更新。誕生日を迎えたことを報告し、自撮り写真を公開した。
【写真】42歳美人女優「ナチュラルで美しい」ハイトーンヘアの近影
2025年3月以来となったこの投稿で、香里奈は「Thank you for your B.D messages」と誕生日を祝福するメッセージに感謝。センター分けのハイトーンのロングヘアにグレーのトレーナー姿のセルフショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「素敵な1年に」と祝福の声が続々。さらに「変わらずお綺麗」「髪色が似合ってて素敵」「可愛すぎる」「憧れ」「ナチュラルで美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
