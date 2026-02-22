お笑いコンビ、オードリーの春日俊彰（47）が21日深夜放送のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（土曜深夜1時）に生出演。相方の若林正恭（47）が不在の間の番組のスケジュールを明かした。

この日の放送は春日1人が出演し、春日が過去のフリートークをする企画では放送作家を務めるどきどきキャンプの佐藤満春が演者として出演した。

春日はオープニングで「若林さんが（休養を）発表されたじゃないですか。スーパーボウルの前も2週間ぐらいでしたっけ、お休みいただいて私1人っていう。この番組的にいったら、そんなにもの珍しい感じじゃないじゃん。他のレギュラー番組、コンビでやってる『ソレダメ！』とか、何回か1人でやったのよ、（休養）発表前に。だからそんなに共演する方々から『大丈夫なの若林は』みたいなことはなかったんですけど」と語った。

春日は「いろんな方が心配していただきまして。休めばまた復活するということで、その間私1人でこの番組をなんとか支えていこうと思います」と宣言し、番組をスタートさせた。

春日は次回の放送のゲストを発表し「パンサー尾形（貴弘）さんと、あばれる君です。おめでとうございます。皆さま、おめでとうございます」と笑った。「このね、3人が。そろうということで。栄光の3人が。以前ですね、我々この3人は『ボクらの時代』ってフジテレビの日曜の朝やってる番組で、一緒にやらせてもらって。それもなんか『やらせてくれ！』みたいなことを吠えたんだよね？ラジオでね。そうしたらそれを『ボクらの時代』のスタッフさんが聞いてくれたんだろうね。この3人で呼んでいただきまして」と3人が集まった経緯を語った。

春日は「それ以来我々は呼んでいただいてないので。『全然呼ばれないな』なんてたまに話すわけよ、この3人で。『もう1回あってもいいじゃないですか？』みたいな。話をするんで。全然呼ばれないので、勝手に第2弾をこちらでやりたいと思います」と語った。

若林が休養中の再来週の放送もゲストが来ると告知するも、出演者は未定だと明かした。

若林の所属事務所は今月18日、3週間の休養を発表。「以前より喉のコンディション不良が続いておりましたため、医師の診察を受けましたところ、一定期間の安静が必要との判断に至りました」と説明した。