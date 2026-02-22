スペースワン株式会社は2026年2月22日、同社の「カイロス（KAIROS）」ロケット3号機の打ち上げを延期すると発表しました。

気象条件により2026年2月は打ち上げを実施せず

カイロス3号機は和歌山県のスペースポート紀伊から日本時間2026年2月25日11時00分00秒に打ち上げられる予定でしたが、天候判断の結果、打ち上げの延期が決定したということです。

また、気象条件の見通しを踏まえて、2026年2月中の打ち上げは行わないこともあわせて発表されています。カイロス3号機の打ち上げ予備期間は2026年3月25日までとなっており、早くとも3月に入ってからの実施になる見通しです。

スペースワンは新たな打ち上げ日について、予定日の2日前までに公表するとしています。

【▲ 上昇する「カイロス」ロケット2号機。公式ライブ配信から（Copyright: スペースポート紀伊周辺地域協議会）】

カイロス3号機について

カイロスはスペースワンが開発した全長約18mの4段式ロケット（固体3段＋小型液体ブースター）です。

カイロス3号機はペイロードとして以下の5機の衛星を搭載し、高度約500kmの太陽同期軌道に投入する予定です（TATARA-1Rは約70kgの超小型衛星、他の4機は3UサイズのCubeSat）。

・テラスペース株式会社の「TATARA-1R」

・株式会社Space Cubicsの「SC-Sat1a」

・広尾学園の「HErO」

・株式会社アークエッジ・スペースの「AETS-1」

・TASA（台湾国家宇宙センター）の「NutSat-3」

【▲ カイロス3号機の小型液体ブースターに搭載されたペイロード。金色のサーマルブランケットに覆われているのが「TATARA-1R」で、他の4機は黒色の放出機構に収納した状態で搭載されている（Credit: スペースワン）】

過去2回の打ち上げでは衛星の軌道投入に至らず

カイロス初号機は内閣衛星情報センターの「短期打上型小型衛星」を搭載して2024年3月13日に打ち上げられましたが、発射約5秒後にロケットの自律飛行安全システムによる飛行中断措置が自律的に行われて射場直上で爆発し、衛星の軌道投入は達成されませんでした。

続く2024年12月18日に5機の衛星を搭載して打ち上げられたカイロス2号機は、発射約3分7秒後に自律的な飛行中断措置が行われ、初号機に続いて衛星の軌道投入には至りませんでした。

スペースワンによると、初号機では推進薬の燃焼速度を予測するプロセスに問題があり、やや厳しく設定されていた飛行正常範囲を逸脱したとシステムが判断したことで、飛行中断措置に至ったとみられています。

また、2号機では飛行中に1段目ノズルの角度を正常に検知できなくなったことで姿勢が乱れ、2段目でも姿勢を立て直せなかったことで、飛行中断措置に至ったとみられています。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部