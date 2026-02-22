イチゴの主要産地によるＰＲ合戦が激化している。

国内消費が減少傾向にある中、産地間では品種開発競争に加え、都市部での浸透やブランド力向上に余念がない。王国・栃木は茨城、静岡県などと手を組み消費者向けイベントを開催する一方、高級路線の福岡県は東京・銀座で派手なプロモーションを行うなど「イチゴ戦争」の様相を呈している。（松崎美保）

「普段はライバルかもしれないが、この３日間、売って、売って、売りまくり、日本のイチゴ消費を増やしましょう！」――。

横浜市で開催中の「横浜ストロベリーフェスティバル」の開場前、２１日から３日間の日程で出店する全国の主要産地を前に栃木県農政部の広川貴之部長はこう呼びかけた。

同フェスは昨年、約５８万人が訪れた人気イベント。栃木は主力の「とちあいか」をひっさげ、試食や直売で知名度アップを図る。県の担当者は「横浜赤レンガ倉庫は『（写真）バエ』る。ＳＮＳでどんどん発信してもらいたい」と期待を寄せた。

埼玉県の「あまりん」など各地のイチゴを使ったパフェやクレープなどが勢ぞろいし、来場客は撮影したり、食べ比べたりしていた。家族で訪れた千葉県野田市の女性看護師（３６）は「甘いイチゴを狙っていた。こんなに種類があるなんて」と目移りしていた。

◇

イチゴの国内消費量は、少子化や嗜好（しこう）品の多様化で３０年前の４割程度にまで減少している。産地間で協力し消費量を増やそうと、栃木県は生産量上位１０県に呼びかけ、昨年、「全国いちご会議」を結成した。

県内では、３０年近く主力だった「とちおとめ」に取って代わり、甘みが強く果実が硬めの「とちあいか」が作付けの９割を占めるまでに生産面では成功したが、消費者への浸透はまだまだ。実際、横浜でのイベントでも「栃木といったら、『とちおとめ』でしょ？」といった声が聞かれた。

県は今年１〜３月中旬、首都圏や関西の主要駅ビルやスーパー、空港で、試食や販売のほか、とちあいかを使ったサラダやケーキなどの特別メニューを展開する。インフルエンサーや生産者に依頼し、ＳＮＳでの情報発信も行う。

◇

一方、王国の座を虎視たんたんと狙うのが「あまおう」の産地、福岡県だ。

「新品種の開発競争が激化している。あまおうは２１年連続販売単価日本一で『王様』と呼ばれるが、『皇帝』に押し上げたい」

１月下旬、東京・銀座の商業施設「銀座シックス」で行われたイベントで服部誠太郎・福岡県知事は力を込めた。

イベントはあまおうの最上級規格で糖度１１度以上のものを厳選した「博多あまおうプレミアム」のプロモーション。すでに確立している“あまおうブランド”のプレミアム化を目指し、首都圏の百貨店で約２００箱限定、１箱１万円以上で販売する。

会場には飲食店経営者やインフルエンサーなど約１００人が出席し、あまおうを使った色鮮やかな料理やケーキがふるまわれた。イベントに招かれた人気パティシェの鎧塚俊彦さんは「あまおうは甘みと酸味のバランスが非常にいい。２０年周期くらいで品種の流行が変わる中、ずっと王座を維持している」と評価した。

イチゴは今シーズンの最盛期を迎えている。

服部知事はイベント中、報道陣を前に「イチゴ戦争だな……。（一番のライバルは）栃木だ」と本音をのぞかせた。