第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの菅野智之投手（36）が22日、宮崎事前合宿を行っているチームにメジャー組一番乗りで合流し、初日からブルペン投球を行った。

「時間があるようでない気がするので、あんまりのんびりせずに。しっかりあげるとこまで上げて大会に入っていきたいなと思っている」。背番号19のユニホームでキャッチボールと約90メートルの遠投を行うと、ブルペンではスライダー、フォークなど変化球を交え39球。「左バッターに対して課題が多いので、常に左を意識した投球を心掛けている」と左打席に打者を立たせ、トラックマンの数値を丁寧に確認しながら、実戦さながらの集中力を見せた。後ろで見守ったアドバイザーのダルビッシュとも意見交換。「本当に教えるのが凄く上手な方。いろいろ質問させていただいた」と振り返った。

所属先が決まる前からメンバーに名を連ねていた右腕は「早い段階から井端監督の方から声をかけていただいていた。自分のこのオフのモチベーションにもなっていたので、凄くありがたかった」と指揮官に感謝。最年長として挑む大会に「一番は試合で結果を残すこと。そこに一番の重きを置きながら、それ以外も何かチームの力になれれば、全力でなりたい」と闘志を燃やした。

17年の第4回大会以来となるWBCに「僕が出た時よりも遥かに注目度は高いし、前回大会も見ていて本当に凄い戦いをしているなと思っていた。またこうやって代表のユニホームを着れるっていうふうに夢にも思ってなかったので、そういう痺れる戦いを中の輪に入れるってことは、本当に幸せなこと」と話し「僕は1度も日本一も世界一もなったことがない。きっと凄い景色が見えるんだろうなというふうに思っているので、なんとかそこの力になれるようにしっかりやっていきたい」と意気込んだ。