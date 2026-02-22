5人組ダンスボーカルグループM！LKの佐野勇斗（27）吉田仁人（26）塩崎太智（25）山中柔太朗（24）曽野舜太（23）が、21日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。大バズりしたフレーズについて触れた。

「イイじゃん」「好きすぎて滅！」が話題になり、昨年の「NHK紅白歌合戦」にも出演した。MCの加藤浩次（56）が「（歌詞の）『ビジュイイじゃん』って、あれなんなのかね」と言うと、5人は苦笑い。加藤が続けて「あれさ、めっちゃはずかしくなかった？最初。『ビジュイイじゃん』って。そんなの世の中で言ってるやついねえだろ！って」と言うと爆笑。

塩崎が「ダンスがすごいグループって、今、山ほど。僕らそこじゃないなって。楽しくワイワイしてなきゃいけないグループなんで」と話した。「なるほど」と言った加藤が、あらためて「でも、最初に詞を見て、『これやるのか…』っていうのはあったりしたでしょ」。

すると吉田が「僕らって、『ビジュイイじゃん』なんて全然恥ずかしくない方で」。加藤が「え!?」、島崎和歌子（52）が「え、なんで？」と反応すると、吉田は「CDデビューのタイトルが『コーヒーが飲めません』っていうのが始まっているんです」。加藤は爆笑した。

加藤が「コーヒーに入れろよミルク！」と返すと、吉田が「入れても飲めないんです」。加藤が「カフェオレで飲めるだろう」とツッコむが、吉田は「でも飲めないんです」。そして「そこからスタートしているんで。それに比べたら、かっこいい方」と話した。