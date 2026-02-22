放送プロデューサーのデーブ・スペクター氏が22日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）のアイススケート女子フィギュアで金メダルを獲得した米国アリサ・リュウについてコメントした。

MC爆笑問題田中裕二から「デーブさん、金メダルを獲ったのは米国のアリサ・リュウ選手ですけれども、米国で特に話題になってるんですよね」と質問された。

デーブ氏は、アリサ・リュウがカラー紙面となった米カルフィルニアポスト紙の表紙をフリップにしたものを掲げて「そうですね、非常に個性的な人で、カルフォルニア出身で、1面こういう風に飾っているんですけれども、カルフォルニア州のあだ名は『ゴールデン・ステート』なんですよ。日本でいうとうどん県みたいな」とボケた。

田中が「日本でいうと香川県みたいな」とデーブ氏のボケをひろった。なおもデーブ氏は「それをかけて（カリフォルニアポスト紙は見出しを）『ゴールデン・スケート』にした。本当にね、お父さんの話も含めて、1回（スケートを）辞めて『違うことをやりたい』って戻って見事に（金メダルを）獲ったということで、非常に注目度が高い」と米国での評判について語った。