サンズが2OTの死闘を制す！ジェイレン・グリーンが劇的ブザービーターを射抜きマジックを撃破

2月22日（現地時間21日）、モートゲージ・マッチャップ・センターでフェニックス・サンズとオーランド・マジックが激突した。

ホームのサンズはディロン・ブルックスの3ポイントシュートから得点をスタート。21－25とサンズの4点ビハインドで最初の12分間は終了し、第2クォーターではコリン・ギレスピーやグレイソン・アレンが要所で長距離砲を沈めてスコアをけん引する。一時は2ケタ点差まで離れる場面もあったが、終わり際にアレンがレイアップを決め、43－51でハーフタイムに突入した。

後半明けにサンズは堅守から連続得点につなげ、第3クォーター終盤にはジョーダン・グッドウィンが3ポイントやフリースローで得点を量産。77－73で迎えた第4クォーター、このままリードを伸ばしたいサンズだったが、シュートミスが続いて気付けば同点に。ギレスピーの決勝弾は決まらず、96－96で試合は延長戦に突入する。

オーバータイム（OT）では、サンズが粘り強いオフェンスから得点をもぎ取るも、一度では終わらず二つ目のOTに。ここでも残り3秒でマジックに3ポイントで追いつかれたが、サンズはラストオフェンスでジェイレン・グリーンが右コーナーから値千金の3点弾でブザービーターを成功。最終スコア113－110でサンズが価値ある1勝をつかみ取った。

ホームで大接戦を制したサンズは、アレンが27得点7リバウンド、グリーンが16得点7リバウンド5アシスト3スティール、オソ・イゴダロが11得点12リバウンドをマーク。惜敗したマジックは、パオロ・バンケロが26得点14リバウンド8アシスト4ブロック、デズモンド・ベインが34得点4リバウンド3アシスト2スティールを挙げている。

■試合結果



フェニックス・サンズ 113－110 オーランド・マジック



PHX｜21｜22｜34｜19｜7｜10｜＝113



ORL｜25｜26｜22｜23｜7｜7｜＝110

【動画】波乱の幕引きとなったサンズvsマジック！