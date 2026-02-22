[2.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第3節](アシさと)

※14:00開始

主審:瀬田貴仁

<出場メンバー>

[FC今治]

先発

GK 16 山本透衣

DF 2 梅木怜

DF 3 孫大河

DF 15 ガブリエル・ゴメス

DF 20 ロドリゴ・ソウザ

MF 5 新井光

MF 6 梶浦勇輝

MF 8 駒井善成

MF 14 森晃太

MF 33 笹修大

FW 10 エジガル・ジュニオ

控え

GK 1 立川小太郎

DF 24 竹内悠力

MF 9 近藤高虎

MF 17 持井響太

MF 25 佐藤璃樹

MF 77 加藤潤也

FW 11 ウェズレイ・タンキ

FW 19 古山兼悟

FW 44 林誠道

監督

倉石圭二

[FC大阪]

先発

GK 1 菅原大道

DF 11 堤奏一郎

DF 13 美馬和也

DF 26 土肥航大

DF 40 川上竜

MF 7 木匠貴大

MF 23 秋山拓也

MF 28 東家聡樹

MF 29 菅原龍之助

FW 9 島田拓海

FW 10 久保吏久斗

控え

GK 31 関沼海亜

DF 4 山下諒時

DF 6 舘野俊祐

MF 14 住田将

MF 15 福井和樹

MF 37 家坂葉光

MF 41 野瀬龍世

FW 27 和田育

FW 88 松本孝平

監督

藪田光教