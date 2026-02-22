今治vsFC大阪 スタメン発表
[2.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第3節](アシさと)
※14:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 16 山本透衣
DF 2 梅木怜
DF 3 孫大河
DF 15 ガブリエル・ゴメス
DF 20 ロドリゴ・ソウザ
MF 5 新井光
MF 6 梶浦勇輝
MF 8 駒井善成
MF 14 森晃太
MF 33 笹修大
FW 10 エジガル・ジュニオ
控え
GK 1 立川小太郎
DF 24 竹内悠力
MF 9 近藤高虎
MF 17 持井響太
MF 25 佐藤璃樹
MF 77 加藤潤也
FW 11 ウェズレイ・タンキ
FW 19 古山兼悟
FW 44 林誠道
監督
倉石圭二
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 11 堤奏一郎
DF 13 美馬和也
DF 26 土肥航大
DF 40 川上竜
MF 7 木匠貴大
MF 23 秋山拓也
MF 28 東家聡樹
MF 29 菅原龍之助
FW 9 島田拓海
FW 10 久保吏久斗
控え
GK 31 関沼海亜
DF 4 山下諒時
DF 6 舘野俊祐
MF 14 住田将
MF 15 福井和樹
MF 37 家坂葉光
MF 41 野瀬龍世
FW 27 和田育
FW 88 松本孝平
監督
藪田光教
