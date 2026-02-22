[2.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第3節](クラド)

※14:00開始

主審:笠原寛貴

<出場メンバー>

[大分トリニータ]

先発

GK 22 ムン・キョンゴン

DF 30 戸根一誓

DF 31 ペレイラ

DF 33 宮川歩己

MF 8 榊原彗悟

MF 14 宇津元伸弥

MF 21 有働夢叶

MF 27 松尾勇佑

MF 72 山口卓己

MF 88 パトリッキ・ヴェロン

FW 17 キム・ヒョンウ

控え

GK 1 田中悠也

DF 2 岡本拓也

DF 6 三竿雄斗

MF 19 小酒井新大

MF 25 山崎太新

MF 28 清武弘嗣

MF 37 木本真翔

FW 13 伊佐耕平

FW 15 屋敷優成

監督

四方田修平

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 1 寺沢優太

DF 4 二階堂正哉

DF 6 温井駿斗

DF 55 大嶋春樹

MF 8 東條敦輝

MF 14 河村匠

MF 16 田制裕作

MF 18 荒井涼

MF 21 矢島慎也

MF 32 高柳郁弥

FW 10 三木直土

控え

GK 47 桃井玲

DF 34 Jeong Sang-Yeong

DF 66 ムン・ミン

MF 7 小澤秀充

MF 13 清水祐輔

FW 9 篠田大輝

FW 24 星景虎

監督

林健太郎