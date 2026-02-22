大分vs鳥取 スタメン発表
[2.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第3節](クラド)
※14:00開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 30 戸根一誓
DF 31 ペレイラ
DF 33 宮川歩己
MF 8 榊原彗悟
MF 14 宇津元伸弥
MF 21 有働夢叶
MF 27 松尾勇佑
MF 72 山口卓己
MF 88 パトリッキ・ヴェロン
FW 17 キム・ヒョンウ
控え
GK 1 田中悠也
DF 2 岡本拓也
DF 6 三竿雄斗
MF 19 小酒井新大
MF 25 山崎太新
MF 28 清武弘嗣
MF 37 木本真翔
FW 13 伊佐耕平
FW 15 屋敷優成
監督
四方田修平
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 1 寺沢優太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 55 大嶋春樹
MF 8 東條敦輝
MF 14 河村匠
MF 16 田制裕作
MF 18 荒井涼
MF 21 矢島慎也
MF 32 高柳郁弥
FW 10 三木直土
控え
GK 47 桃井玲
DF 34 Jeong Sang-Yeong
DF 66 ムン・ミン
MF 7 小澤秀充
MF 13 清水祐輔
FW 9 篠田大輝
FW 24 星景虎
監督
林健太郎
