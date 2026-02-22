[2.22 J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° EAST-BÂè3Àá](Ä¹ÎÉÀî)

¢¨14:00³«»Ï

¼ç¿³:ËÙÁ±¿Î

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[FC´ôÉì]

ÀèÈ¯

GK 31 ¥»¥é¥ó¥Æ¥¹

DF 4 ¹ÃÈå·òÂÀÏº

DF 7 Ê¸¿ÎÃì

DF 27 ±©ÅÄ·ò¿Í

DF 66 ¥­¥à¡¦¥æ¥´¥ó

MF 6 Ê¡ÅÄ¹¸ÅÍ

MF 8 ¹ÓÌÚÂç¸ã

MF 9 ÃæÂ¼½Ù

MF 10 ËÌÎ¶Ëá

MF 85 È¢ºêÃ£Ìé

FW 17 ÀîËÜÍüÍÀ

¹µ¤¨

GK 51 ¿û¾Â°ì¹¸

DF 26 Âç¶ú¾ºÊ¿

DF 40 Ê¿À¥Âç

MF 14 À¸ÃÏ·Ä½¼

MF 15 »³ÅÄÄ¾µ±

MF 19 ¾¾ËÜÊâÌ´

FW 18 ¥ï¥Ã¥É¡¦¥â¥Ï¥á¥Ã¥É¡¦¥µ¥Ç¥£¥­

FW 21 ²£»³ÃÒÌé

FW 77 »³Ã«ÐÒ»Î

´ÆÆÄ

ÀÐ´ÝÀ¶Î´

[¤¤¤ï¤­FC]

ÀèÈ¯

GK 23 º´¡¹ÌÚ²í»Î

DF 4 Æ²É¡µ¯Úö

DF 15 ÃæÌîÍÛÅÍ

DF 22 ¹â¶¶Í¦ÍøÌé

MF 8 ¼ÆÅÄÁÔ²ð

MF 14 »³¸ýÂçµ±

MF 27 »³ÃæÆ×´õ

MF 28 µ×±ÊÎÜ²»

MF 30 ÌÚ¿áæÆÂÀ

FW 10 À¾Ã«Î¼

FW 32 ¥ª¥¦¥¤¥¨¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à

¹µ¤¨

GK 1 ²ÃÆ£Í­µ±

DF 5 úÉÅÄÂçÀ¿

MF 13 Â¼¾åÍÛÅÍ

MF 16 ¹ÓÌÚ¿ÎæÆ

MF 41 ¾¾ËÜÎ°²í

FW 26 ºä¸µ°ì½íÍþ

FW 29 ÅÄÃæ´´Âç

´ÆÆÄ

ÅÄÂ¼Íº»°