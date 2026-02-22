横浜FCvs栃木C スタメン発表
[2.22 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第3節](ニッパツ)
※14:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 42 石井僚
DF 5 細井響
DF 16 伊藤槙人
DF 22 岩武克弥
MF 7 山田康太
MF 8 小倉陽太
MF 13 窪田稜
MF 26 横山暁之
MF 48 新保海鈴
MF 77 高江麗央
FW 49 駒沢直哉
控え
GK 21 市川暉記
DF 3 鈴木準弥
MF 20 村田透馬
MF 28 熊倉弘貴
MF 39 遠藤貴成
FW 9 ルキアン
FW 10 ジョアン・パウロ
FW 17 室井彗佑
FW 90 アダイウトン
監督
須藤大輔
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 17 知念哲矢
DF 32 小池裕太
DF 42 マテイ・ヨニッチ
DF 44 下田栄祐
MF 6 加藤丈
MF 7 森俊貴
MF 18 加藤大
FW 9 鈴木武蔵
FW 24 西谷和希
FW 77 田中パウロ淳一
控え
GK 16 児玉潤
DF 22 鈴木裕斗
DF 28 小西慶太郎
DF 41 薩川淳貴
MF 10 岡庭裕貴
MF 11 表原玄太
FW 8 山下敬大
FW 23 吉田篤志
FW 29 齋藤恵太
監督
今矢直城
