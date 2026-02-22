[2.22 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第3節](ニッパツ)

※14:00開始

主審:上原直人

<出場メンバー>

[横浜FC]

先発

GK 42 石井僚

DF 5 細井響

DF 16 伊藤槙人

DF 22 岩武克弥

MF 7 山田康太

MF 8 小倉陽太

MF 13 窪田稜

MF 26 横山暁之

MF 48 新保海鈴

MF 77 高江麗央

FW 49 駒沢直哉

控え

GK 21 市川暉記

DF 3 鈴木準弥

MF 20 村田透馬

MF 28 熊倉弘貴

MF 39 遠藤貴成

FW 9 ルキアン

FW 10 ジョアン・パウロ

FW 17 室井彗佑

FW 90 アダイウトン

監督

須藤大輔

[栃木シティ]

先発

GK 31 相澤ピーター・コアミ

DF 17 知念哲矢

DF 32 小池裕太

DF 42 マテイ・ヨニッチ

DF 44 下田栄祐

MF 6 加藤丈

MF 7 森俊貴

MF 18 加藤大

FW 9 鈴木武蔵

FW 24 西谷和希

FW 77 田中パウロ淳一

控え

GK 16 児玉潤

DF 22 鈴木裕斗

DF 28 小西慶太郎

DF 41 薩川淳貴

MF 10 岡庭裕貴

MF 11 表原玄太

FW 8 山下敬大

FW 23 吉田篤志

FW 29 齋藤恵太

監督

今矢直城