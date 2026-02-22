栃木SCvs仙台 スタメン発表
[2.22 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第3節](カンセキ)
※14:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 71 猪越優惟
DF 4 佐藤祥
DF 5 柳育崇
DF 25 岩崎博
MF 7 川名連介
MF 10 五十嵐太陽
MF 13 大曽根広汰
MF 40 食野壮磨
MF 47 吉野陽翔
MF 81 中野克哉
FW 77 西野太陽
控え
GK 21 櫻庭立樹
DF 14 鈴木俊也
DF 26 田畑知起
MF 11 青島太一
MF 15 堤陽輝
MF 17 杉森考起
FW 19 庄司朗
FW 29 矢野貴章
FW 80 オタボー・ケネス
監督
米山篤志
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
DF 22 高田椋汰
DF 44 井上詩音
MF 2 五十嵐聖己
MF 6 松井蓮之
MF 7 荒木駿太
MF 10 鎌田大夢
MF 37 杉山耀建
FW 9 宮崎鴻
FW 34 古屋歩夢
控え
GK 29 松澤香輝
DF 3 奥山政幸
DF 42 石井隼太
MF 4 湯谷杏吏
MF 8 武田英寿
MF 15 南創太
MF 27 岩渕弘人
FW 11 小林心
FW 20 中田有祐
監督
森山佳郎
