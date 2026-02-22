[2.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第3節](ギケンス)

※14:00開始

主審:北沢倫章

<出場メンバー>

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 17 猪瀬康介

DF 3 福宮弘乃介

DF 4 小林大智

DF 22 藤森隆汰

MF 8 高野裕維

MF 10 佐々木敦河

MF 14 関野元弥

MF 16 上月翔聖

MF 20 杉山伶央

MF 73 田中稔也

FW 9 新谷聖基

控え

GK 1 大野来生

DF 5 深川大輔

DF 23 松本大地

MF 7 金原朝陽

MF 11 三好麟大

MF 76 三門雄大

FW 18 青戸翔

FW 33 長疾風

監督

吉本岳史

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 31 上田樹

DF 2 長峰祐斗

DF 38 山本義道

DF 55 松本大輔

DF 71 櫻井風我

MF 15 西谷優希

MF 16 毛利駿也

MF 17 加藤大樹

MF 18 大澤朋也

MF 41 嶋田慎太郎

FW 9 ブワニカ啓太

控え

GK 21 山ノ井拓己

DF 3 畑尾大翔

DF 20 長倉颯

DF 25 小島雅也

MF 23 四宮悠成

FW 10 パトリック

FW 13 白輪地敬大

監督

辻田真輝