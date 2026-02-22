高知vs金沢 スタメン発表
[2.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第3節](ギケンス)
※14:00開始
主審:北沢倫章
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 17 猪瀬康介
DF 3 福宮弘乃介
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 14 関野元弥
MF 16 上月翔聖
MF 20 杉山伶央
MF 73 田中稔也
FW 9 新谷聖基
控え
GK 1 大野来生
DF 5 深川大輔
DF 23 松本大地
MF 7 金原朝陽
MF 11 三好麟大
MF 76 三門雄大
FW 18 青戸翔
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 2 長峰祐斗
DF 38 山本義道
DF 55 松本大輔
DF 71 櫻井風我
MF 15 西谷優希
MF 16 毛利駿也
MF 17 加藤大樹
MF 18 大澤朋也
MF 41 嶋田慎太郎
FW 9 ブワニカ啓太
控え
GK 21 山ノ井拓己
DF 3 畑尾大翔
DF 20 長倉颯
DF 25 小島雅也
MF 23 四宮悠成
FW 10 パトリック
FW 13 白輪地敬大
監督
辻田真輝
