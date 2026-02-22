荻野極騎手（２８）＝栗東・フリー＝は２２日、東京４Ｒ３歳未勝利で単勝３番人気のマイネルグレートに騎乗して勝利を飾り、ＪＲＡ通算３００勝を達成した。史上１７０人目、現役４８人目。同馬を管理する鹿戸雄一調教師（６３）＝美浦＝は、荻野騎手の妻・成瀬琴さんの父で、“親子”でうれしい節目の勝利を飾った。３００勝記念セレモニーでは川田将雅騎手＝栗東・フリー＝から記念品が贈呈された。

２０１６年３月５日の初騎乗から４７５０戦目での到達。２２年にはジャンダルムでスプリンターズＳを制し、Ｇ１初勝利を挙げた。これまで重賞はＧ１・１勝を含む３勝。

荻野極騎手「これまで精一杯頑張ってくれた馬たち全頭に感謝ですし、乗せてくださった関係者の皆様にも感謝したいです。何よりも応援してくださっているファンの皆様のおかげだと思っています。先週流れが悪かったので決めたいなという思いはありましたが、うまく乗れないレースもあって難しいのが競馬だなと痛感しました。できれば今週違った気持ちで挑んで決めたいと思っていました。いつも応援していただき、ありがとうございます。今後もけがなく、精一杯いい競馬ができるように頑張っていきますので、これからもよろしくお願い致しします」