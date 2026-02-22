OddRe:が、メジャーデビューシングル「Revival」のミュージックビデオを公開した。

「Revival」は、2月18日にポニーキャニオン内レーベル・IRORI Recordsより配信リリースされたバンドの新章の幕開けを力強く告げる1曲。MVは2月5日に東京・SHIBUYA WWW Xで開催された初のワンマンライブ＜OddRe: showcase LIVE “TAPE:C-46”＞の後日配信のラストでサプライズ解禁された。Masaki Watanabeが監督を務め、楽曲の持つ高揚感と疾走感を視覚的にも体現。3人それぞれの個性とバンドとしてのエネルギーが凝縮された映像となっている。

OddRe:は7月より、東名阪クアトロを巡るツアー＜OddRe: 1st ONEMAN TOUR “CODA”＞を開催する。チケットは現在オフィシャル最速先行（抽選）を受付中。詳細はオフィシャルサイトにて。

Major Debut Single「Revival」

2026年2月18日(水) 配信リリース

https://oddre.lnk.to/Revival ＜CDご予約に関して＞

・店舗予約 タワーレコード渋谷店

https://tower.jp/ec/StoreProcure/StoreProcureItem.aspx?iid=7977778

〒150-0041東京都渋谷区神南1-22-14

TEL：03-3496-3661（営業時間AM 11:00- PM22:00） ・タワーレコードオンライン予約

https://tower.jp/item/7977778

＜イベント参加抽選券＞つき商品のご購入は2026年3月22日(日)23:59までのご注文までとなりますのでご注意ください。 ＜リリース記念インストアライブ情報＞

商品お受け取り時にお渡しする「イベント参加抽選券」に記載の特設フォームよりご応募いただいた方の中から抽選でご招待いたします。 ・日時：2026年4月6日（月） 19：00〜

・場所：CUT UP STUDIO（タワーレコード渋谷店B1F）

・当選メール認証/整理番号付き入場券 配布時間：17:00〜 ※当選メール・本人認証の受付後、整理番号付き入場券をランダムで配布いたします。

※集合時間：18:30 （認証後18:30〜B1階段前に集合してください。

整理番号順に整列を開始いたします。集合時間に遅れた場合、整理番号に関わらず最後尾からの入場となりますので予めご了承ください。） 応募受付期間：2026年3月17日(火)〜3月26日(木) 23：59

※応募方法の詳細はタワーレコードのホームページをご確認ください

https://tower.jp/article/feature_item/2026/02/18/0701 ▼「Revival」特設サイト

https://oddre-revival.jp/

＜OddRe: 1st ONEMAN TOUR “CODA”＞ 2026年7月1日(水)

愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO

開場18:00 / 開演19:00 2026年7月2日(木)

大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

開場18:00 / 開演19:00 2026年7月8日(水)

東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

開場18:00 / 開演19:00 ▼チケット情報

立ち見 4,800円(税込/ドリンク代別) オフィシャル最速先行：2026年2月18日(⽔)12:00〜3月4日(⽔)23:59

受付URL：https://eplus.jp/oddre/