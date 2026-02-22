商売繁盛・家内安全のご利益で知られる、日本三大稲荷の豊川稲荷。ここに、車いすや介助が必要なシニアの皆さんの姿が…

【写真を見る】2万円超でも即完売の“デイサービス旅行” 車いすで豊川稲荷に… 参加者6人を看護師や理学療法士など4人がサポート

（参加者）

「頑張ってここまで歩いてきた」

「豊川稲荷の初詣ツアー」

「このツアーだと安心して行ける」

この日帰りツアーを運営しているのは、愛知県豊田市にある創業14年のリハビリデイサービス「P-BASE」。





デイサービスに通う方のために企画した、パッケージツアー。9年前に立ち上げた旅行事業をフル活用した取り組みなんです。月に4～5件、年間でなんと200以上のツアーを開催するほどの人気ぶり。

今回は、いま話題のデイサービスが提供する、日帰りツアーに密着。その人気の秘密を探りました。

「旅行に行くのが一番の楽しみ」

世界の主要国で、最も高齢者人口の割合が多い日本。要介護認定者も、20年前と比べ約3倍に増加。いま、デイサービスなどの介護が無くてはならないものとなっています。

そんなデイサービスの中でも、豊田市内に4か所・合計600人が通うという「P-BASE」。こちらでは、利用者が心待ちにしている大人気のイベントが。



（志賀道子さん 85歳）

「今の楽しみはデイサービスでみんなと話すこと。旅行に行くのが一番の楽しみ」

利用者が行きたい場所へ デイサービスの大人気ツアー

こちらのデイサービスが企画する、パッケージツアーが大人気！



（P-BASEスタッフ 弓川大地さん）

「利用者が行きたい所を言ってくれる。日帰りが出来るなら日帰り、日帰りが難しければ宿泊を検討」

この日は、豊川稲荷の初詣ツアー。ランチをしてお土産を購入、最後に「豊川稲荷」で参拝する日帰りツアー。1人当たり2万2200円（昼食別途）。



定員6人がすぐに埋まる人気ぶりなんですが、少々高いのでは？と感じますよね。

参加者は6人 介護のスペシャリストら4人が同行

しかし、デイサービスならではの様々な気配りが…



（午前7時 事前打ち合わせ）

「まだ土日は混む時期、乗り降りは気をつけて」

「出店がたくさん出ていて、みんなで買い物をしちゃうと通路が狭くなる」

「なるべく縦列で歩くように」

旅行中は、理学療法士や看護師など介護のスペシャリストが同行。体温や脈拍など、体調も管理してくれます。6人の参加者を4人で目を配りサポート。利用者の家族も安心できるといいます。

（ツアー参加者の家族）

Q.（お母さんは）楽しみにしていました？

「おめかしして」

「ずっと楽しみにしていた。家族と買い物へ行くのとは全然違う」

普段、家族や一定の人としか関わりを持たない生活が多いなか、このツアーは初対面の人ばかりで刺激もあると言います。



（登光子さん 83歳）

「（このツアーで）結構親しくなれる。旅行好きな人が集まるから」



（志賀道子さん 85歳）

「前回は鹿児島県に連れて行ってもらった。帰る時に火山灰が積もって飛行機が飛ばなかった。もう一泊泊まれてラッキー！ウナギの食べ放題でした」

豊川稲荷に到着… 参加者や周りにも気配り

1時間ほどの移動で豊川稲荷に到着。この日は土曜日ということもあり、大賑わい。事前の打ち合わせで心配だった乗り降りの安全ですが、一番近場で広めの駐車場を確保。



さらに歩道では縦列になり、周りにも気を配ります。

スタッフは常に緊張感を持ちながらの同行ですが、参加者の気分はウキウキです。



（番組スタッフ）「天気が良くてよかったですね」

（志賀さん）「しっかり着込んできた。本当はもっと細いんですよ（笑）」

バリアフリーに対応したお店を事前リサーチ

まずはランチを食べに、稲荷寿司で有名な「和食処 松屋」へ。ここでも、このツアーならではのポイントが。



（P-BASEスタッフ）

「いつも利用する店。エレベーターがあり、車いすも自由に出入りできる。理解のある店を事前に探して決める」

カートや車いすが通りやすいようエレベーターや通路の広さなど、バリアフリーに対応した店を事前にリサーチしているんです。



（光岡照美さん 85歳）

「普段だったらココまでなかなか来られない」

普段味わえないランチに大満足 お土産も“爆買い”

届いたのは、豊川名物の稲荷寿司が10貫も入ったランチ。



（参加者）

「夜うなされるよ、これだけ稲荷寿司があると」



皆さん、普段なかなか来ることのできない外食や旅行でのランチに大満足の様子。

お土産タイムでも、旅行の喜びが爆発。



（参加者）

「（家族が経営する店の）従業員にどっさり買っていく」



旅行になかなか出かけられないとあって、ここぞとばかりにお土産をどっさり買い、家族やお友だちみんなに配るのだそう。

段差や砂利道移動に大活躍の“秘密兵器”

そして、旅のゴール地点・豊川稲荷での参拝。しかし、大本殿までたどり着くには、段差のある登り坂や砂利道、車椅子の小さな前輪ではとても進めない通路など、ハードルが随所に。

そこで登場したのがL字型の棒。この道具は一体…



（理学療法士 鈴木洋平さん）

「JINRIKIって言います。前輪が上がる、境内が坂道なんで人力車気分。介助者が楽」



車いすの前輪を「浮かせて引く」ことで、段差も安定感が増し、介助する側も楽ちん。災害時の緊急用としても使われているそう。

「行く前から楽しくて、当日も帰ってからも楽しい」

日頃のリハビリの成果もあり、手すりにつかまりながら大本殿まで無事に到着。



（瀧川和子さん 78歳）

「疲れちゃってもう歩けん。よくがんばりました」

年間200以上ものツアーが実施されるプロの介助者付きパッケージツアーは、満足度も高く、リピーターがとても多いんです。



（参加者）

「楽しかったね」

「いつも楽しいの。行く前から楽しくて、当日も楽しい。帰ってからも楽しい、いいですよ旅行は。2月14日まで空いている。だからどっか連れてってと頼んでいる（笑）」