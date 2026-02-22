浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は5日目を迎えた。

6R発売中、場内のイベントプラザで女子レーサー高橋絵莉子（30＝伊勢崎）と三宅真央（29＝山陽）によるトークショーが行われた。

高橋はSSガールズ王座6代目女王、三宅は同じく7代目女王で、まさにそろい踏み。高橋は直近の伊勢崎開催で優勝しており「落ち着いて運べた。エンジンに力があったのでチャンスがあればと思っていた」と語った。

昨年暮れの川口で輝いたのが三宅。一躍、名前が全国区となった一戦を振り返り、「繰り上がりで出場できたので頑張ろうと思っていた。皆さん速い。気持ちでスタートを切ろうと思った。道中は絵莉子さん（2着）の圧が凄くて負けそうだった」。これには高橋も苦笑いだ。

女王となり、今年は真価を問われる三宅。「もっとうまくなりたい。ちゃんとさばけるように」と決意表明すると場内からは「頑張れ！」の声。「多くのお客様に会えてうれしい。もっと頑張りたい」と語った。

2人のサイン入りグッズなどが当たるプレゼントコーナーも大盛り上がりだった。