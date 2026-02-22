ハウステンボス「エアクルーズ・ザ・ライド」運営終了へ 『エヴァンゲリオン』8Kライドアトラクション登場で
長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は22日、成長戦略第三弾として日本初の『エヴァンゲリオン』をテーマにした8Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」を4月24日にオープンすると発表した。
【動画】 「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」メイキング映像公開
これに伴い、「エアクルーズ・ザ・ライド」の運営は、4月19日までとなる。「今後とも『ワクワクが、続々！』のもと、新たなパーク全体の体験価値向上のために努めてまいります。 どうぞ最後まで爽快！超絶景体験をお楽しみください」と呼びかけた。
「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」は、スマートフォンの約2万倍以上の大きさを誇る高精細8K LEDドーム型巨大スクリーン、フルHDの約19倍という驚異的な解像度を誇る8K映像、そして最新技術を駆使したライドモーションの3要素を兼ね備えた、日本初の『エヴァンゲリオン』8Kライドアトラクション。
物語の舞台は、ヨーロッパの街並みが広がるハウステンボス。その華やかな景観の裏側で、秘密裏に対使徒防衛の要である「特務機関『NERV（ネルフ）』佐世保支部」が存在する。ゲストはNERV佐世保支部の臨時職員として、バッテリー輸送任務に急遽参加することに。しかしその最中、突如として使徒が目の前に出現し、激闘の渦中へと巻き込まれていく。
爆風に舞う破片のひとつひとつが、こちら側にむかってくるのが目視できる ほどの驚異の解像度を誇る8K映像と、高精細なライドモーションが完全にシンクロ。8K LEDドーム型巨大スクリーンに生々しく映し出される使徒とエヴァンゲリオンの大激闘を、浮遊感、加速、衝撃までもリアルに再現。世界でここだけの圧倒的な迫力と臨場感を、全身で体感できる。
このほか「迎撃要塞都市 ハウステンボス」として、パーク全体を使用したスタンプラリー、圧巻のナイトショー、グルメ、グッズ、さらにホテルステイまで、数々の『エヴァンゲリオン』の世界を体験できるコンテンツも同日にオープンする。
【動画】 「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」メイキング映像公開
これに伴い、「エアクルーズ・ザ・ライド」の運営は、4月19日までとなる。「今後とも『ワクワクが、続々！』のもと、新たなパーク全体の体験価値向上のために努めてまいります。 どうぞ最後まで爽快！超絶景体験をお楽しみください」と呼びかけた。
物語の舞台は、ヨーロッパの街並みが広がるハウステンボス。その華やかな景観の裏側で、秘密裏に対使徒防衛の要である「特務機関『NERV（ネルフ）』佐世保支部」が存在する。ゲストはNERV佐世保支部の臨時職員として、バッテリー輸送任務に急遽参加することに。しかしその最中、突如として使徒が目の前に出現し、激闘の渦中へと巻き込まれていく。
爆風に舞う破片のひとつひとつが、こちら側にむかってくるのが目視できる ほどの驚異の解像度を誇る8K映像と、高精細なライドモーションが完全にシンクロ。8K LEDドーム型巨大スクリーンに生々しく映し出される使徒とエヴァンゲリオンの大激闘を、浮遊感、加速、衝撃までもリアルに再現。世界でここだけの圧倒的な迫力と臨場感を、全身で体感できる。
このほか「迎撃要塞都市 ハウステンボス」として、パーク全体を使用したスタンプラリー、圧巻のナイトショー、グルメ、グッズ、さらにホテルステイまで、数々の『エヴァンゲリオン』の世界を体験できるコンテンツも同日にオープンする。