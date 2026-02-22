「尊い1枚」「映画のワンシーンみたい」深田恭子、ある男性との相合傘ショットに「後ろ姿まで美しい」
俳優の深田恭子さんは2月21日、自身のInstagramを更新。ある男性と相合傘で歩く後ろ姿を披露しました。
深田さんは「そんなエピソードをお話ししながら、スタジオメンバーの皆様、そして観覧に来てくださった約200人の皆様と笑顔あふれる、とても楽しい収録でした」と続けました。
【写真】深田恭子の相合傘ショット！
「映画のワンシーンみたい」深田さんは「MBS『痛快！ 明石家電視台』35周年スペシャルに出演させていただきました」とつづり、1枚の写真を投稿。「番組の中でもお話しした、父との一枚。雨の日の銀座を相合傘して歩いているところです 今だに腕を組んで歩いたりする仲良しなのです」と、1本の傘の下で肩を寄せ合う深田さんと父の後ろ姿の写真を披露しています。
この投稿にコメントでは「深キョン&パパ 絵になる ドラマみたいだね」「お二人とも後ろ姿までお美しいです」「正面からのツーショットも見たかった！」「映画のワンシーンみたい」「自慢の娘やろうね」「尊い1枚すぎます」「パパ後ろ姿で格好いのがわかります」などの声が寄せられています。
#私はずっとパパっ子です21日放送の『痛快！ 明石家電視台』（MBSテレビ）への出演で、父の職業や仲良しエピソードを披露した深田さん。今回のInstagramの投稿では「#皆様反抗期ってありましたか #私はずっとパパっ子です」とハッシュタグが添えられ、ファンからは「恭子さんもパパっ子なんですね」「羨ましい限り」「お父さんへの反抗期はなかったな〜」「どちらかと言えば、僕はママっ子でした」など、親子エピソードも多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)