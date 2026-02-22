「フェブラリーＳ・Ｇ１」（２２日、東京）

みなさん、今年もよろしくお願いします♪

１９日に１６年ぶりとなる写真集を発売させていただきました！！オーストラリア・ケアンズでの撮影に向けた打ち合わせで「どんなアクティビティがしたい？」と聞かれ、私が真っ先に挙げたのが「乗馬＆馬とのふれあい」。ご覧の通り念願かないました！

訪れた牧場にはたくさんの馬が放牧されていて、近づくとみんなが寄ってきてくれて。個性豊かで本当に愛らしく、チューしそうな勢いで、なでさせてもらいました（笑）♡

ただ、乗ってみると状況は一変。馬がほんの少し首を動かしただけでも大きく揺れて…！普段好きで見ているクセ馬ちゃんたちの映像が脳内に次々と浮かび、すっかり動揺。牧場の方に「あなたの気持ちは馬に伝わるの、リラックスして！」と言われてしまいました。大反省して気を取り直し、馬に安心してもらうことを意識してからは、無事に楽しく乗ることができました♪

馬って本当にすごい。そして改めて、馬を自在に走らせる競馬関係者の方々のすごさを感じました！！

さあ今年のＧ１初戦ですね。本命はウィルソンテソーロにしました。常に堅実に走ってくれますが、２着が３回とＪＲＡのＧ１は獲れていないんですよね。ここで勝ってほしいという思いも込めて注目します。

東京競馬場は２年前のこのレース８着以来ですが、当時はチャンピオンズＣ２着の後に東京大賞典（２着）を挟んでの参戦で疲れがあったのかも。今回は東京大賞典をスキップして状態も良さそう。そして何より、川田騎手の会見から気迫を感じました。４馬身差で圧勝した南部杯が強かった！マイルでの悲願達成を期待します。

実はフェブラリーＳは、２０年のケイティブレイブ（１６番人気２着）、昨年のガイアフォース（５番人気２着）と“推し馬”が奮闘してくれている好きなレースなんです。

そういう意味でもナチュラルライズは絶対に外せません。前走の１１着大敗は競ったナルカミとの共倒れなので度外視。左回りを不安視する声もありますが、今回は川崎と違ってワンターンの東京マイルなので巻き返しがあると思います。

コスタノヴァの初ブリンカーは未知数ですが…東京マイルは７戦６勝、２着１回。外せません。ロードクロンヌは本命にしていた前走のプロキオンＳが馬体重１２キロ増での重賞初制覇で、さらに期待ができそう。

牝馬初制覇を目指すダブルハートボンドに、東京、中山と関東の競馬場では崩れていないブライアンセンス、末脚確かなラムジェットも佐々木先生のラストＧ１でもあり、押さえておきます。

馬券はまずウィルソンテソーロの単勝とナチュラルライズの複勝。あとは馬連＆ワイドでウィルソンから名前を挙げた６頭に流します。幸先よいスタートが切れますように♪