合コンで必ず盛り上がる！女子が考える鉄板の話題９パターン
せっかく合コンに参加したのに、気まずい沈黙が続いてしまったら、目も当てられません。初対面の女性とも、しっかりトークが続く話題には、どんなものがあるのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートをもとに「合コンで必ず盛り上がる！女子が考える鉄板の話題」をご紹介します。
【１】血液型の話
「初対面で共通のバックグラウンドがなくても、血なら誰にでも流れてますもんね（笑）」（20代女性）など、血液型は無難に盛り上がる話題のひとつかもしれません。科学的ではないとはいえ、血液型占いをかたくなに拒むと場をしらけさせてしまうので、適当に話を合わせましょう。
【２】思春期にハマった音楽の話
「90年代トークとか超したい!!」（30代女性）など、懐メロトークに食いつく女性も多そうです。ジェネレーションギャップが生じる可能性もありますが、女性の趣味を理解しようとする姿勢を見せれば、二次会のカラオケにも誘いやすくなるでしょう。
【３】ペットをはじめ、動物全般の話
「愛犬の話は何時間でもしてたい（笑）」（20代女性）など、動物好きの女性にとって、ペットの話は聞いてもらうのも、話してもらうのも大歓迎のようです。かわいい動物写真はそれだけで女性のテンションを上げるので、とっておきの一枚をスマホに仕込んでおくといいでしょう。
【４】「今思えば、なぜあんなことを？」と思う小さな頃のバカ話
「笑えるうえに、相手のキャラクターも垣間見えるのがいい」（20代女性）など、子ども時代の面白エピソードは、場が和むため女子ウケがいいようです。母性本能をくすぐるような失敗談などを用意しておきたいところです。
【５】最新家電の話
「『あっ、その機能はあったら便利かも！』みたいな感じで、実生活に落とし込んだトークを展開できる」（20代女性）など、家電の話は誰もが「自分のこと」として語ることができるため、盛り上がるようです。ただし、聞かれてもいないウンチクばかり披露するとウザがられてしまうので注意しましょう。
【６】野球やサッカーなど好きなスポーツの話
「スポーツの話題は男性を交えたほうが楽しい！」（20代女性）など、女性同士だとあまり話題にすることのないスポーツのネタも、意外に喜ばれるようです。競技やルールについてより、「人物」にフォーカスして語ったほうが女性の共感を誘うでしょう。
【７】好きな映画やドラマの話
「人によって視点が違うから話がふくらみますよね」（30代女性）など、評判の映画やドラマの感想を語り合うのもよさそうです。ただし、好きな作品ゆえに熱くなりすぎてしまうと引かれる危険もあるので、自分をコントロールすることを忘れないようにしましょう。
【８】仕事の笑えるグチや裏話
「知らない世界のことには興味がある」（20代女性）など、参加者の仕事の話は盛り上がる可能性が高そうです。ただし、専門的な内容だと場がしらけるおそれがあるので、「みんな興味津々で、静かに聞いてくれてる…」などと勘違いしないようにしましょう。
【９】過去の恋バナや友達の恋愛話
「合コンに来るくらいなら恋愛に興味ないわけがない（笑）」（20代女性）など、「恋バナ」は合コンにおける鉄板トークのようです。相手との意識のすれ違いで成就しなかった恋愛経験など、女性が「女心」を解説したくなるようなエピソードを披露すると、食いつきがいいのではないでしょうか。
ほかにも合コンで盛り上がれそうな話題はありますか？皆さんのご意見をお待ちしております。（BLOCKBUSTER）
