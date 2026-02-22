◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート エキシビション（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

女子銅メダルの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）のキュートな姿にネットはくぎ付けだ。

ショートプロプログラム（ＳＰ）、フリーからイメージを変え、髪を下ろして深紅の衣装で登場。トリー・ケリーの「Ｄｏｎ’ｔ Ｙｏｕ Ｗｏｒｒｙ ，Ｂｏｕｔ ａ Ｔｈｉｎｇ」に乗せて３回転ループなどを決めた。

国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）の日本語公式インスタグラムでは、氷上に寝そべり、頬づえをついて足をパタパタさせるポーズでも公開された。

フリー後に見せた口元に指を当て、首をかしげるポーズに続くかわいいしぐさにネットは沸騰。「どこのアイドルかと思ったわ」「アイドルかと思うほど輝いてますね」「あざとい！（笑）」「自然にこんな可愛さ出せるの反則だよ」「本当に反則級にかわいすぎる」「ぬいぐるみポンポンといいエキシビションの足バタバタといい仕草やリアクションが悶絶級に可愛いよな」「赤衣装で寝そべり足バタバタ＋頬づえポーズとか、あざとさの極みじゃん！」「あざとい！あざとさフルスロット」と、ときめいていた。