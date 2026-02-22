歌手で女優の今井美樹（62）が、21日放送の日本テレビ系「with MUSIC」（土曜午後10時）に出演。大ヒット曲「PRIDE」について語った。

今井は歌手デビュー40周年。1996年に、夫でギタリストの布袋寅泰（64）が作詞作曲した「PRIDE」が160万枚超えで、今井最大のヒット曲になった。この後、99年に布袋と結婚した。

今井は92年から布袋に楽曲を提供されている。「PRIDE」が布袋の初の作詞だった。有働由美子（56）が「これは布袋さんが今井さんのことを思って書かれてって…」と聞くと、今井は「『PRIDE』がどういうふうにできたかは、ちゃんと聞いたことないんです」と話した。

松下洸平（38）が「あえて聞かないようになさってる？」とたずねると、「どういう意図でこの曲を書いたのかっていうのは、ほとんどの彼の作品で私は知らされていないんです」。有働、松下、小峠英二（49）の3人がそろって意外そうに声を出した。

有働が「最初に『PRIDE』を聴いた時、どう思われましたか？」と質問。今井は「あの時は東京で、ちょうどスタジオでレコーティングが終わったから『出来上がったばかりの曲を聴きに来ませんか？』ってディレクターに連絡があって」。その時は「私は不安だったの。こっちから行くわけですよ、゛もしかして゛の時はどうすればいいの？って。敵陣に乗り込むみたいな感じの環境ですから。あっち側のスタッフが勢ぞろいの中、今まさにできたばっかりというところに」と話した。

スタジオに行くと「オリジナルのまま（布袋）がコーラスをやって。歌詞も入っていたんです。『私は今…』って歌われていた」。その時に「『私は今』？って思って。そんな歌い出しの曲ある、何か宣言しているみたい。私はこうです、って」と感想を話した。

さらに「私が書き始めるのならわかるけど、これをどうしてこの人がこういう書き出しで書いてるの？って」。そして「最初は本当に、あえていいますけど。ちょっと腹立たしかったですね。人にそれを言わされることが」と当時の心境を明かした。

ただ、「聴くうちに心が震えてきて。聞き終わった時に号泣しましたね」と話した。