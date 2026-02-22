元℃―uteのメンバーで歌手、俳優として活躍する鈴木愛理（31）が22日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。有名女性歌手に“ナンパ”されたエピソードを語った。

この日は、プライベートでも交流のある同世代のアーティストのアイナ・ジ・エンド、4人組バンド「緑黄色社会」ボーカル・ギターの長屋晴子と出演した。

鈴木は長屋との出会いについて「私がやっている音楽の番組にリョクシャカさんが来てくれて、収録終わった時に晴子が私の楽屋をちょっと強めにガンガンガンガンってノックしてきて。開けたら、“友達になってください！”って」と振り返った。

アイナは「え、晴子が？」と驚き。長屋は「ナンパ、ナンパ」と口にし、鈴木も「初めてのナンパ」と振り返った。

長屋の“ナンパ”をきっかけに交流が始まり、プライベートで遊ぶほどの大の仲良しになったという。長屋は「アイナもだけど同世代でボーカリストってそんなに多くないじゃん。さすがにこの機会を逃したらいけないと思って」と鈴木に声をかけた理由を語り、「めっちゃドキドキしてたんだけど、ほんと逃さなくて良かった」と笑顔を浮かべた。鈴木も「うれしい」と喜んだ。