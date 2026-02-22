◇MLBオープン戦 ドジャース15-2エンゼルス（日本時間22日、ディアブロスタジアム）

山本由伸投手がグラブの色を変更した理由を明かしました。

オープン戦初戦、先発を務めた山本投手は先頭打者から94.7マイル(約152キロ)のシンカーで見逃し三振と勢いに乗ると、初回を三者凡退で終えます。しかし、2回は守備のエラーもありながら3つのヒットを許し、1回 2/3 、30球、被安打3、3奪三振、1失点の成績となりました。

今回、山本投手の左手に着けられたグラブは赤と黒のデザインとなっています。メジャーはじめの2年間はドジャースカラーの青を採用していましたが、心機一転の変更となっています。

このことに山本投手は「2年青いのを使っていたので、形とか基本なのと同じですけど、ちょっと違う色と、革の色によって革の張り具合とかもちょっと違うので、ちょっといろいろ試してみました。いいグローブを作りたかったので、いろいろ試行錯誤をしながらやっています」とコメント。

記者からの「今年ラッキーカラーは赤ですか」の質問には「そういうのはやってません」と笑顔で否定しました。