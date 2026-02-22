◇大阪マラソン（2026年2月22日 大阪府庁前〜大阪城公園内、42・195キロ）

初マラソンの吉田響（23＝サンベルクス）は30キロまで日本記録ペースの激走を見せたが、終盤に失速し、2時間9分34秒の34位でゴールした。

8キロ手前でペースメーカーを置き去りにして集団を抜け出してグングンと加速。途中、給水を取れないアクシデントもあったが、10キロを29分33秒、20キロを58分42秒、中間点を1時間1分54秒、30キロ地点を1時間28分7秒で通過した。ここまでは、日本記録（2時間4分56秒）を上回るペースだったが、その後、徐々にペースダウン。

37キロで後続に追い抜かれると、一気にスピードが落ちて後退。最後は、34位でゴールし、MGC出場権も逃した。ゴール後は、起き上がることができず、車椅子で救護室へ運ばれた。

昨年の箱根駅伝では、創価大のエースとして花の2区を任され、日本人最速記録をマークした。プロランナー1年目の今季は、1月の全日本実業団対抗駅伝の2区で22人抜きを演じるなどした。最後は失速したものの、日本期待のスピードランナーの激走にネット上では「熱い走りに感動しました」「今後が期待できる走り」「積極性は必ず今後に生きるはず。次が楽しみ」「ファンになりました」などの声が上がった。