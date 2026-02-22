元乃木坂46で女優の生田絵梨花（29）が21日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。生まれ故郷ドイツのデュッセルドルフを訪ね、10代を振り返った。

「ずっとピアノを5歳から続けていて。父親に“クラシックの音楽の世界は甘くないからよく考えた方がいい”って言われて、受験の進路を考える時に」と回顧。「で、私、泣きながらやりたいんですって言って」熱意を伝えたと振り返った。

父はそんな生田の思いに答え、自室を潰してまで防音室とグランドピアノを設置。しかし「知らず知らずにアイドルのオーディションを受けて夏休み中に。知らず知らずに受かってるんです」と話した。

「たまたま乃木坂のオーディション情報を目にして、ステージで歌ったり踊ったりってやりたいことがあるのかもしれない。主催してるところがソニーミュージックだったりして」と説明して「めちゃめちゃ受験勉強してるのにオーディション受かってアイドルになってた。凄い矛盾した2つの道をたどることになります」と回想。 「気合いで（ピアノを）練習して受験も受けて、うまくいきました。これで落ちていたらちょっと顔向けできなかった」と苦笑いして振り返っていた。