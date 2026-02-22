ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「質問攻めの意味はそういうことか…」子どもの成績の影響でママ友と… 「質問攻めの意味はそういうことか…」子どもの成績の影響でママ友と険悪!? 突然来た連絡の意味とは 「質問攻めの意味はそういうことか…」子どもの成績の影響でママ友と険悪!? 突然来た連絡の意味とは 2026年2月22日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 娘の中学受験に向け、顔なじみのママ友とは良き相談相手として平和な関係を築けていると思っていました。しかし次第に、子どもの成績や志望校を執拗に探り合い、マウントを取り合うような空気に…。これは情報交換などではなく、親たちの見栄とプライドのぶつかり合いに発展して⋯。＞＞ 【まんが】ママ友の塾マウント・櫻島家の場合(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】ママ友の塾マウント・櫻島家の場合 「いや、でも…仕事の連絡で…」出産中の妻より“起業家の俺”が優先？【うちの夫は自称起業家！ Vol.14】 「一緒に受験しようよ！」ってママ友に言われましても…強引に受験に引きずり込まれたけど逃げられる!?