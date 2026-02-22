河村勇輝がGリーグで19得点12アシストのダブルダブル…第1Qだけで8アシストと攻撃加速

2月22日（現地時間21日）、ナウ・アリーナでGリーグの試合が開催され、ウィンディシティ・ブルズがラプターズ・905に138－141で敗れた。

前日に続き、ブルズの河村勇輝は先発出場。開始直後にレイアップで初得点を挙げると、味方の3ポイントシュートやダンクを次々とアシストし、第1クォーターだけで8アシストを記録するハイペースに。

45－36とブルズの9点リードで迎えた第2クォーター、河村は果敢にシュートやリバウンドでペイント内にアタックし、残り5分半には味方の3ポイントを演出。クォーターの終わり際には自身も3点弾を沈めるが、73－77と逆転を許して試合を折り返す。

続く第3クォーター、河村はフローターで得点を重ねつつ、ノールックパスで会場を沸かせる。残り1分半にはトップからドライブをしかけ、シュートフェイクからバスケットカウントを獲得。フリースローを確実に沈めて“3点プレー”とし、116－108と再びブルズがリードを奪って最後の12分間へ。

第4クォーターは1ポゼッション差の戦いが続くなか、河村はなかなか得点に結びつくプレーを残せず、次第に点差を広げられる展開に。ブルズはマック・マクラングの“3点プレー”などで持ちこたえ、河村も速攻レイアップで追随するも、逆転勝利には至らず。最終スコア138－141でブルズの黒星となった。

河村は約36分のプレータイムを記録し、19得点12アシスト5リバウンドでダブルダブルを達成。バックコートでコンビを組むマクラングも39得点6アシストと気を吐いたが、前日のリベンジを果たすことはかなわなかった。

■試合結果



ウィンディシティ・ブルズ 138－141 ラプターズ・905



WCB｜45｜28｜43｜22｜＝138



RAP｜36｜41｜31｜33｜＝141

【動画】ドライブからバスケットカウントをもぎとった河村！