µû²ð¤Î¤¦¤Þ¤ß¤òµÛ¤Ã¤¿¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤¬ÈþÌ£¡ª¹á¤êË¤«¤Ê¥á¥¤¥ó¤ª¤«¤º2Áª
¡Ú¥Ð¥ê¥¨15ÉÊ¡Û±ÉÍÜËþÅÀ¡ªÎÐ¿§¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¤ª¤«¤º
Åß¿©ºà¤Î¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¡¢ÏÂÍÎÃæ¤Î¤É¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤â¹ç¤¦¿Íµ¤ÌîºÚ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Èµû²ð¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤ª¤«¤º¤ò2¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤ä¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¹á¤ê¹â¤¤É÷Ì£¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡ª
¢£ ¥ì¥ó¥¸¤¨¤Ó¥Á¥ê
¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤Ë¶ñ¤ò²Ã¤¨¤Æ¥Á¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤ÇËÜ³ÊÌ£¡ª
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ ¡Ä1/2¸Ä(Ìó150g)
¡¦¤à¤¤¨¤Ó ¡Ä200g
¡¦Ä¹¤Í¤® ¡Ä1/3ËÜ
¡¦¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬ ¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦Æ¦ÈÄ¾ß ¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
¡¦±ö¡¡
¡¦¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¡
¡¦¼ò¡¡
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡¡
¡¦º½Åü¡¡
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¾®¤µ¤á¤Î¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¡¢·Ô¤ÏÈé¤ò¸ü¤á¤Ë¤à¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤ë¡£¤Í¤®¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤à¤¤¨¤Ó¤Ï±ö¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¤Ç¤â¤ß¡¢Àö¤Ã¤Æ¿å¤±¤ò¿¡¤¼è¤ë¡£
2. ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤Í¤®¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¤È¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×Âç¤µ¤¸3¡¢¼ò¡¢¿å³ÆÂç¤µ¤¸1¤È1/2¡¢ÊÒ·ªÊ´Âç¤µ¤¸1/2¡¢º½Åü¡¢¤·¤ç¤¦¤æ³Æ¾®¤µ¤¸1¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢¤¨¤Ó¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
3. ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò¤Î¤»¤Æ¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÇÌó4Ê¬¡Ê600W¡Ë²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¡¢ºÆ¤Ó¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ÆÌó4Ê¬¡Ê600W¡Ë²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬149kcal/±öÊ¬1.8g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿µÈÅÄ°¦)
¢£¤Ö¤ê¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ß¤½ßÖ¤á
¤Ë¤ó¤Ë¤¯É÷Ì£¤Ç¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Ð¤Ã¤Á¤ê
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ ¡Ä2/3¸Ä
¡¦¤Ö¤ê ¡Ä2ÀÚ¤ì
¡¦Ä¹¤Í¤®(ÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤ò´Þ¤à) ¡Ä1/2ËÜ
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯ ¡Ä1ÊÒ
¡¦¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ
¡¡ø¤ß¤½¡¢¼ò ¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸2
¡¦±ö¡¡
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡¡
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤Ö¤ê¤Ï°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ê¡¢±ö¾¯¡¹¤ò¤Õ¤Ã¤ÆÌó5Ê¬¤ª¤¡¢¿å¤±¤ò¿¡¤¯¡£¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¾®¤µ¤á¤Î¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¡¢·Ô¤ÏÈé¤ò¸ü¤á¤Ë¤à¤¤¤Æ7mm¸ü¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£¤Í¤®¤Ï¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ï²£ÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2. ¤Ö¤ê¤ËÊÒ·ªÊ´Âç¤µ¤¸1/2¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¾®¤µ¤¸2¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤é¤Ö¤ê¤ò²Ã¤¨¡¢Ìó3Ê¬¾Æ¤¯¡£¾å²¼¤òÊÖ¤·¡¢Ìó2Ê¬¾Æ¤¯¡£ÅÓÃæ¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ï¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¼è¤ê½Ð¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¤¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤È¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¤Æ±ö¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ë¡£
4. ¿åÂç¤µ¤¸3¤ò²Ã¤¨¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤ÆÌó2Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¼è¤ê¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÌá¤·Æþ¤ì¡¢¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬305kcal/±öÊ¬1.6g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¤Û¤ê¤¨¤µ¤Á¤³)
¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï600W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.9ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¾ø¤·¾Æ¤¤Ç¡¢²Ð¤ÎÄÌ¤ê¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Ë´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿µÈÅÄ°¦¡¢¤Û¤ê¤¨¤µ¤Á¤³¡¡»£±Æ¡¿¹â¿ù½ã¡¢Í¸¸ýµþ°ìÏº
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»