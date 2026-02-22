「１人の選手がひときわ目立っていた」４発逆転のSTVV、１G１Aの日本人MFをベルギーメディアがMOMに選出して絶賛！「ファンタスティックなプレーを披露」
現地２月21日に開催されたベルギーリーグ第26節で、日本人８選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）が、デンデルと敵地で対戦。開始１分で先制されたものの、４−１で快勝した。
この一戦で勝ち越しゴールを決めたのが伊藤涼太郎だった。１−１で迎えた34分、敵陣ボックス手前の中央で山本理仁のFKのこぼれ球に反応。迷わず左足を振り抜き、鋭いダイレクトシュートを突き刺す。さらに67分には山本のゴールをアシストしてみせた。
１ゴール・１アシストの活躍を見せた28歳MFをベルギーメディア『SPORZA』は、この試合のマン・オブ・ザ・マッチに選出。次のように絶賛した。
「STVVのパフォーマンスは称賛に値する。そのなかで、１人の選手がひときわ目立っていた。伊藤は中盤でまたもファンタスティックなプレーを披露し、ゴールとアシストで締めくくった」
伊藤はこれで今季７点目。二桁得点達成も見えてきた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】完璧！GKは全く動けない…伊藤涼太郎の決勝弾
