香取慎吾、初ソロアリーナツアー収録のBlu-ray＆DVD購入特典が公開！クリアファイルと千社札シールが付属

香取慎吾が2025年に開催した自身初のソロアリーナツアーの、ファイナル公演の模様を収めた「『SHINGO KATORI 1st LIVE TOUR Circus Funk 2025』 -Aichi Sky Expo-」の予約がスタート。今回は特別特典としてクリアファイルと千社札シールが付属する、CHIZU SHOPのみの完全受注販売となる。

■香取自身が演出も手掛けたエンターテインメント性あふれるステージ

『SHINGO KATORI 1st LIVE TOUR Circus Funk 2025』は、香取慎吾が2025年に開催した、キャリアとなるソロアリーナツアー。2025年5月31日・6月1日の東京・国立代々木競技場 第一体育館での、2日間合計で約2万人を動員するほどの大盛況となった公演を皮切りにスタートし、東京を含む全国5都市・全10公演を巡回。2025年5月28日にリリースされた3rdアルバム『Circus Funk』の世界観を体現する内容となっており、香取自身が演出も手がけた、エンターテインメント性あふれるステージが展開された。

今回のBlu-ray＆DVDは、ツアーファイナル公演となるAichi Sky Expoで行われた、最終公演の模様を収録。会場を訪れた方にも来られなかった方々にも、ぜひチェックしてほしい一作だ。そして、NAKAMA会員限定特典としてトレーディングカードの配布も決定しているので、こちらもお見逃しなく。

■リリース情報

Blu-ray＆DVD「『SHINGO KATORI 1st LIVE TOUR Circus Funk 2025』 -Aichi Sky Expo-」

CHIZUSHOP受注予約受付期間：2026年2月10日18時～2026年3月10日23時59分

発送時期：2026年4月中旬より、順次発送予定

「『SHINGO KATORI 1st LIVE TOUR Circus Funk 2025』-Aichi Sky Expo-」予約サイト

https://contents.atarashiichizu.com/?page_id=27903

新しい地図 OFFICIAL SITE

https://atarashiichizu.com/

■【画像】「『SHINGO KATORI 1st LIVE TOUR Circus Funk 2025』 -Aichi Sky Expo-」特典

『Circus Funk』オリジナルクリアファイル

千社札シール