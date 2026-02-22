「サブバッグ持つの面倒」ならこっち！【ユニクロ】40・50代の相棒に♡「淡色バッグ」

いつも使っているバッグ、入りきらない荷物で結局サブバッグも使うことに……。1つのバッグにすっきりまとめたいという人にぴったりのアイテムを編集部はリサーチ。そこで見つけたのが【ユニクロ】から登場している、たっぷりの収納力を備えた「大きめバッグ」。その中から春に向けて「淡色」にフォーカスしました。きれいめにもカジュアルにも合わせやすいシンプルなデザインで、お値段以上に活躍しそうです。

デイリーから小旅行にも頼れるショルダーバッグ

【ユニクロ】「パフィーショルダーバッグ」＜ナチュラル＞\2,990（税込）

中綿入りのふんわりとしたフォルムが今っぽいショルダーバッグ。公式サイトによると「ショートトリップに持っていける大容量サイズ」とのことで、デイリー用なら十分な収納力といえそう。外側と内側に合計5つのポケットがあり、小物の整理に便利。サイドにミニリングが付いているため、キーホルダーやチャームをつけたアレンジも楽しめます。

荷物を出し入れしやすいバケット型バッグ

【ユニクロ】「キャンバストートバッグ」＜ナチュラル＞\3,990（税込）

開口部がガバッと大きく開いて、荷物の出し入れがしやすそうなバケット型のトートバッグ。内側には合計6つのポケットがあり、小物を整理して収納できます。サイドにドロストが付いているので、キュッと絞ると丸みのあるシルエットに。キャンバス地とレザー調素材を組み合わせたきれいめ寄りなデザインなのでプライベートから仕事まで幅広く活躍しそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。