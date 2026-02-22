2026年春、軽やかに装う【進化系ショート丈アウター】でスタイルアップを叶えて

やや短めに設定された着丈が腰位置を高く見せ、ゆったりとした着心地ながらも自然なスタイルアップを実現するショート丈アウター。今季はコンパクトなフーディから撥水・接触冷感などの機能美を備えたブルゾン、シルエット変化を楽しめるマント風コートまで、大人の日常に寄り添う多彩なラインナップが揃います。

【RHC ロンハーマン】コンパクトに進化した【チャンピオン】別注パーカ

「Bouble Zip Hooded Sweatshirt」各\20,900【Champion for RHC】

【チャンピオン】とコラボレーションした、季節の変わり目に重宝するダブルジップフーディは、着丈を程よく短く設定したコンパクトなシルエットが特徴。カラーはアイボリー、グレー、ブラックの3色展開で、カジュアルな装いからきれいめなスタイルまで、幅広いコーディネートで活躍します。

【ビームス ボーイ】トラッドを旬な表情に。こなれ感漂うマドラスチェックブルゾン

「マドラス チェック ブルゾン」各\23,100

【ビームス ボーイ】2026年春夏シーズンのキーアイテムであるマドラスチェックを使用したブルゾン。トラディショナルなゴルフジャケットをイメージソースに、身幅にゆとりを持たせた丸みのあるシルエットに。共地のエルボーパッチがさりげないアクセント。

【シップス】心地よく、私らしく。才色兼備なギャザーブルゾン

「TEXBRID(R) タフタ ギャザー 羽織 ブルゾン」各\22,000※2026年2月下旬発売予定

ナチュラルなシワ感を持つポリエステルタフタ素材を使用し、こなれ感を演出。ストレッチが効いているので、どんな動きにもしなやかにフィットするストレスフリーな着心地です。前後差のある着丈がヒップ周りをカバーしつつ、小柄な方でもバランスよく着こなせます。袖口にはゴムが通され、長袖から五分袖まで調整可能。接触冷感で涼しく、撥水加工を施しているため、急な天候の変化もスマートに乗り切れます。

【KBF】変幻自在なシルエット。日常をドラマティックに彩るマント風ステンカラー

「ステンカラーマントコート」各\12,100※2026年2月下旬発売予定

マント風アレンジが効いたステンカラーコートは、バックスタイルに大胆にあしらわれたタックが、歩くたびに美しく揺れます。襟のタブを留めれば、ハンサムなスタンドネックになり、袖のボタンをとめれば、コクーンシルエットへの変化も楽しめます。

春の訪れを感じる今の時期、さらりと羽織れるショート丈アウターは、大人のワードローブに欠かせません。機能美とデザイン性を兼ね備えた一着で、軽やかなスタイルアップを楽しんで。

※価格はすべて税込みです