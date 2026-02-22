元ＮＨＫの雨宮萌果アナウンサーが、顔がそっくりな人気女性芸人と２ショットを撮影した。

２２日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。仲良く並んでポーズを取り「たぶん、私たちは先祖か前世でつながってる」と感じているそうだ。

元ＣＡ（客室乗務員）芸人のＣＲＡＺＹ ＣＯＣＯだ。ラジオで共演したという。輪郭や顔のパーツがそっくり。雨宮アナは「ずっと顔が似てると思ってたらやっぱり似てた。鼻も、眉毛の角度も、丸顔、離れ目、性格も、チョコレート好きも、占い好きも、外反母趾ぎみ、ひらたい（ベベタイ）顔、そっくりなの。他人とは思えなすぎる。なにこの出会い」と泣き笑いの絵文字をつけ、「まじでこの似すぎ案件、オモロイから聴いてほしい」と呼びかけた。

雨宮アナは２０１１年にＮＨＫに入局し、１９年３月に退職。現在はフリーアナウンサーとして活動し、フジテレビ系「ウワサのお客さま」のレギュラーを務めている。プライベートでは１９年１月に俳優の篠山輝信と結婚。当時出演していたＮＨＫ「あさイチ」の共演をきっかけに夫婦となったが、２２年６月に離婚を公表した。