ハウステンボス『エヴァンゲリオン』新アトラクション発表 「NERV佐世保支部 作戦稟議書スタンプラリー」
長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は22日、成長戦略第三弾として日本初の『エヴァンゲリオン』をテーマにした8Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」を4月24日にオープンすると発表した。
【画像】ハウステンボスに登場！ 「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」イメージビジュアル
このほか「迎撃要塞都市 ハウステンボス」として、パーク全体を使用したスタンプラリー、圧巻のナイトショー、グルメ、グッズ、さらにホテルステイまで、数々の『エヴァンゲリオン』の世界を体験できるコンテンツも同日にオープンする。
パーク全体を使用したラリーアトラクション「NERV佐世保支部 作戦稟議書スタンプラリー」は、ゲストがミサトからの特別任務を受けたNERV佐世保支部の臨時職員として、実際にヨーロッパの街並みを散策しながら特別稟議スタンプを集めていく。
参加キットにはNERV佐世保支部 臨時職員IDを同封。ミッションの途中では、このIDを使用しながら、よりリアルな任務体験を楽しめる。また、スタンプを集めていく過程で、休日を楽しむパイロット達の気配を感じることができ、ライドアトラクション体験へとつながる背景ストーリーの秘密に迫る。
そして、無事任務達成した暁には、ゲスト自身の写真入りNERV職員IDカードを進呈。「迎撃要塞都市 ハウステンボス」で過ごすひとときが、より一層特別な体験となる。
【体験概要】
対象年齢：小学生以下は保護者同伴
所要時間：60分前後（目安）
参加方法：ラリーキットを購入の上参加
価格：1200円
販売場所：フォンデル
【画像】ハウステンボスに登場！ 「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」イメージビジュアル
このほか「迎撃要塞都市 ハウステンボス」として、パーク全体を使用したスタンプラリー、圧巻のナイトショー、グルメ、グッズ、さらにホテルステイまで、数々の『エヴァンゲリオン』の世界を体験できるコンテンツも同日にオープンする。
参加キットにはNERV佐世保支部 臨時職員IDを同封。ミッションの途中では、このIDを使用しながら、よりリアルな任務体験を楽しめる。また、スタンプを集めていく過程で、休日を楽しむパイロット達の気配を感じることができ、ライドアトラクション体験へとつながる背景ストーリーの秘密に迫る。
そして、無事任務達成した暁には、ゲスト自身の写真入りNERV職員IDカードを進呈。「迎撃要塞都市 ハウステンボス」で過ごすひとときが、より一層特別な体験となる。
【体験概要】
対象年齢：小学生以下は保護者同伴
所要時間：60分前後（目安）
参加方法：ラリーキットを購入の上参加
価格：1200円
販売場所：フォンデル
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優