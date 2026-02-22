脚本家の三谷幸喜氏が２１日、ＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に出演。「一緒に仕事したいなと思いました」とミラノ・コルティナ五輪に出場したアスリートの名前を明かした。

三谷氏は散歩の途中に頭部を負傷して前週の放送を欠席。この日はまるでタモリのような濃いサングラス姿で２週間ぶりに出演した。

番組では、日本が過去最多となる２４個のメダルを獲得したミラノ・コルティナ五輪について特集した。安住紳一郎アナウンサーから見ていたかと尋ねられると、「見てましたよ〜。オリンピック」と笑顔で即答。「やっぱり表情が素晴らしいですよ、真剣な人の表情って」と珍しく話題に乗ってきた。

続けて「女子のフィギュア、アリサさん、すごかったですね」とフィギュア女子シングルで逆転で金メダルに輝いたアリサ・リュウ（米国）の名前を挙げた。「日本の選手もすごいと思ったけど、何かジャンルが違うって感じがしましたね、彼女は。ちょっとショウビズ（ショービジネス）の香りもするんですよね」とエンターテイナーとしての雰囲気を感じたと説明。「この人は一緒に仕事したいなと思いましたよ。うまいし、表情もすごいし」と絶賛していた。

三谷氏はこれまで番組で、スポーツへの興味の薄さをたびたび発言。五輪が開幕した日の放送でも、「さっき知りました」と平然と話すと、「どこでやってるんですか？」と聞いて安住アナをあきれさせていた。