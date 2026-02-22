運転席ドア開いたままのトラックが街中を暴走 3台巻き込み4人ケガ…必死に追いかける運転手の姿も 韓国・釜山
韓国・釜山にある下り坂の道路で、無人のトラックが暴走する様子がカメラに捉えられた。トラックは他の車に追突しながら坂を下り、街路樹をなぎ倒してようやく停止したという。
街中を無人トラックが暴走
韓国・釜山で撮影されたのは、“無人”の暴走トラックだ。
当初、画面左側からトラックがゆっくりとバックしてくると、そのままセンターラインの柵を突き破る。
走ってきたバイクは間一髪のところで衝突を回避していった。
しかし、トラックはその後も止まることなくカーブして、撮影者の車に追突してしまった。
運転手席のドアは開いたまま暴走
一体、何が起こっていたのか？
映像をよく見ると、運転席のドアが開いているのがわかる。
そのすぐ横では、運転手が足を取られ倒れ込みながらも必死に追いかけていた。
しかし下り坂で加速度のついたトラックに成すすべもなかった。
そして、トラックは街路樹をなぎ倒し、ようやく止まった。
この事故で3台の車が巻き込まれ、4人が軽いケガをした。
暴走した原因は何だったのか？
現地メディアによると、事故の被害者が「運転手がサイドブレーキをしっかりとかけないままトラックから離れた」と証言しているという。
（「イット！」 2月19日放送より）