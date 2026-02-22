Âç¿Í´évs»Ò¶¡´é¡ª¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹¤È´¤±¤ëº£¤Ã¤Ý¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë
Âç¿Í´é¡¢»Ò¶¡´é¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï¡©
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤´¼«Ê¬¤Î´é¤òÂç¿Í¤Ó¤¿°õ¾Ý¤ÎÂç¿Í´é¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¯ÍÄ¤¤°õ¾Ý¤Î»Ò¶¡´é¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤½¤ì¤¾¤ì´¶¤¸Êý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï´é¤ÎÎØ³Ô¤ä½Ä²£Èæ¤¬¡¢´é¥¿¥¤¥×¤Î¸«¤¨Êý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢´é¤Î½Ä²£Èæ¤ÎÍýÁÛ¤Ï¡Ö²£1¡§½Ä1.4¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤è¤ê½Ä¤ÎÈæÎ¨¤¬Â¿¤¤¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢²£¤ÎÈæÎ¨¤¬Â¿¤¤¤È»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Âç¿Í´é¤Ë¸«¤¨¤ëÍýÍ³¡¢»Ò¶¡´é¤Ë¸«¤¨¤ëÍýÍ³¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÊýË¡¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡´é¤Î½Ä²£Èæ¡á²£1¡§½Ä1.4¤è¤ê½Ä¤ÎÈæÎ¨¤¬Â¿¤¤¢ªÂç¿ÍÅªÍ×ÁÇ¡¢¾¯¤Ê¤¤¢ª»Ò¶¡ÅªÍ×ÁÇ
¢³Û¤Î¹¤µ¡¡¶¹¤¤¢ªÂç¿ÍÅªÍ×ÁÇ¡¢¹¤¤¢ª»Ò¶¡ÅªÍ×ÁÇ
£ÌÜ¤ÈÌÜ¤Î´Ö¡¡¶¹¤¤¢ªÂç¿ÍÅªÍ×ÁÇ¡¢¹¤¤¢ª»Ò¶¡ÅªÍ×ÁÇ
¤ÌÜ¤ÎÂç¤¤µ¡¡¾®¤µ¤¤orÀÚ¤ìÄ¹¢ªÂç¿ÍÅªÍ×ÁÇ¡¢Âç¤¤¤or´Ý¤¤¢ª»Ò¶¡ÅªÍ×ÁÇ
¥³Ü¤Î¹¤µ¡¡¹¤¤¢ªÂç¿ÍÅªÍ×ÁÇ¡¢¶¹¤¤¢ª»Ò¶¡ÅªÍ×ÁÇ
¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Â¿¤¤Êý¤Î´é¥¿¥¤¥×¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´é¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Âç¤Þ¤«¤Ë´é¤ÎÆÃÄ§¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤è¤ê»÷¹ç¤¦ÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¹àÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Âç¿Í´é¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¹¤È´¤±¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯
2026Ç¯¤Î½Õ¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¤ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ä·ì¿§´¶¥Á¡¼¥¯¤Ê¤É¤Î¿·À½ÉÊ¤¬Â¿¤¯È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤â»÷¹ç¤¦Âç¿Í´é¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2026Ç¯¤Î½Õ¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¹¥´¶ÅÙ¥á¥¤¥¯¤Ç²¦Æ»Èþ¿Í¥á¥¤¥¯¤ò¤¤ï¤á¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¤Ã¤Ý´é¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤ä¥¤¥¨¥í¡¼¤Ê¤É¤ÇÈ©¤Î¥Î¥¤¥º¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÇöËì»Å¾å¤¬¤ê¤Î¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥ë¡¼¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò½Å¤Í¤Æ¥»¥ß¥Þ¥Ã¥È¤ËÀ°¤¨¤ëÊýË¡¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥Á¡¼¥¯¤¬·è¤á¼ê¡ª
¥Á¡¼¥¯¤ÎÅÉ¤êÊý¤¬½Ü´é¤Î·è¤á¼ê¤È¤â¤¤¤¨¤½¤¦¤Ê2026Ç¯¡£¥Á¡¼¥¯¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤Ï¹¤È´¤±°õ¾Ý¤Ë¥Þ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¾å¤Î²èÁü¤Î¥Ô¥ó¥¯¤ÎÅÀÀþ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¥ê¥¥Ã¥É·Ï¤Î·ì¿§¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Á¡¼¥¯¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¡¢Âç¤¤á¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç²«¿§¤ÎÅÀÀþ¤Î°ÌÃÖ¤ËÇò¤ß¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¥Á¡¼¥¯¤ò¤Ï¤¿¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÄ¤ÎÅÀÀþ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Û¤Î¤«¤Ë¸÷¤ë¥Ô¥ó¥¯·Ï¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¤·¤Î¤Ð¤»¤ë¤È¤¤ì¤¤¡ª¶¯¤¯È¯¸÷¤¹¤ë¤â¤Î¤è¤ê¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¥Ä¥ä´¶¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ï²¦Æ»¥Ù¡¼¥¸¥å¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬Àµ²ò
Èý¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡õÌÓÎ®¤ì¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥ê¥Ã¥×¤Ï¥»¥ß¥Þ¥Ã¥È¤Ë
ÈýÌÓ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¼«Á³¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¼çÄ¥¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Çº£¤Ã¤Ý¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ï¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤à¥°¥ì¡¼¥¸¥å¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÈýÆ¬¤Ï¾å¤Ë¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤ËµÕÌÓ¤òÎ©¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥Þ¥¹¥«¥é¤ÇÌÓÎ®¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÙ¤¤¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ç·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢1ËÜ¡¢2ËÜ¤ÈÂ¤ê¤Ê¤¤ÈýÌÓ¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÉÁ¤Â¤¹¤È¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ã¥×¤Ï¤³¤Ê¤ì¥«¥é¡¼¤Î¥»¥ß¥Þ¥Ã¥È¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥Ä¥ä¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤ë¤è¤ê¤â¡¢2026Ç¯½Õ¤Î¿·¿§¤ËÌÜÎ©¤Ä·ì¿§¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¥â¡¼¥Ö·Ï¤Ç¥»¥ß¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤È¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤Î¤¢¤ëº£¤Ã¤Ý¥á¥¤¥¯¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡´é¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¹¤È´¤±¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯
2026Ç¯½Õ¤Ë¿Íµ¤¤ÎÂ¿¹¬´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¹¥´¶ÅÙ¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢»Ò¶¡´é¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ã¤Ý¤µ¤òÆ±»þ¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯·Ï¤ÇÁ´´é¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÅý°ì´¶¥á¥¤¥¯¤ä¥Ä¥ä´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥¤¥¯¡£
¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯·Ï¤ä¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Ä¥ä·Ï¤Î¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Á¡¼¥¯¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë
¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤¿¤¤»Ò¶¡´é¤µ¤ó¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ô¥ó¥¯¤ÎÅý°ì´¶¥á¥¤¥¯¤Ï»Ò¶¡´é¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥³¥Ä¤Ï¡¢¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤µ¤»¤ë¿§¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¡¢°ÌÜÎ©¤Á¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤Þ¤º¡¢ÎÐ¤ÎÅÀÀþ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¥ê¥¥Ã¥É¤Î¥Á¡¼¥¯¤ò¤Î¤»¤Æ¼Ð¤á¤ÎÂÊ±ß¤Ë¤Þ¤¸¤Þ¤»¤Æ¤«¤é¡¢ÀÖ¤ÎÅÀÀþ¤Î°ÌÃÖ¤ËÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤Î¤»¤Æ¤¤¤¯¤È´Ý´é¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢²«¿§¤ÎÅÀÀþ¤Î°ÌÃÖ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¥Ô¥ó¥¯·Ï¤Î¥ë¡¼¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤Î¤»¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë¿§¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ï¥Ô¥ó¥¯·Ï¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ç¤µ¤ê¤²¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤ò
¿Ê²½·Ï¥ß¥å¡¼¥È¥á¥¤¥¯¤Ç¡¢¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤òÀ¹¤ê¤Ê¤¬¤éÌÜ¸µ¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ù¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤ò¤Þ¤Ö¤¿Á´ÂÎ¤ËÅÉ¤ê¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤ä¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥Û¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤Î¥Õ¥Á¡Ê»ç¤ÎÅÀÀþÉôÊ¬¡Ë¤Ë¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤ò¥é¥¤¥ó»È¤¤¤¹¤ë¤È°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÞÂÞ¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢·ì¿§´¶¥Ô¥ó¥¯¤Ç´é¿§¤òÌÀ¤ë¤¯¸«¤»¤Æ¡¢²¼¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Þ¥¹¥«¥é¤òÅÉ¤ë¤È¡¢º£¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÈýÌÓ¤ÏÂç¿Í´é¤µ¤óÆ±ÍÍ¡¢ÈýÆ¬¤ÎÌÓÎ®¤ì¤Çº£¤Ã¤Ý´é¤Ë
Èý¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢Âç¿Í´é¤µ¤óÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¹¤®¤º¡¢Ç»¤¹¤®¤º¡¢Çö¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤¢¤¨¤Æ¼çÄ¥¤Î¤Ê¤¤ÈýÌÓ¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
´ðËÜ¤Î¥¢¡¼¥ÁÈý¤Ç¼«Á³¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤È´éÁ´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤³¤Ê¤ì´¶¤¬±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÈýÆ¬¤ÎÌÓÎ®¤ì¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤âËº¤ì¤º¤Ë¡ª
¥ê¥Ã¥×¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤ËÏÃÂê¤Î90Ç¯Âå¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤à¤Ã¤Á¤ê´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥¤¥¯¤¬»Ò¶¡´é¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¤Ë¤è¤¯¤ß¤é¤ì¤ë¥Æ¥£¥ó¥È·Ï¤Î¥ê¥Ã¥×¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤â´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¥°¥í¥¹¤òÎÐ¤ÎÅÀÀþ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤È¥°¥Ã¤È¹¤È´¤±¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª