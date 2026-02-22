あとちょっとなのに…を即解消！貼るだけでちょい足しできる100均便利文具
商品情報
商品名：ノート罫線入ふせん（カバー付、30枚）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：85mm×110mm
入り数：30枚
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480495606
ノートのスペースをちょい足しできる！ダイソーの便利な付箋
ノートを使っていて、スペースが足りない…なんてことはありませんか？あとちょっとスペースが欲しいだけなのに、新しいページを使うのもキリが悪いなと思うことが筆者もよくあります。
そんな悩みを解消してくれるアイテムを、ダイソーで発見しました！今回は、こちらの『ノート罫線入ふせん（カバー付、30枚）』をご紹介します。
価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、文具売り場に陳列されていました。
この付箋は普通の物と一味違います。なんと、ノートのページを拡張できる画期的な付箋なんです！
少しスペースが足りないときに、ノートにペタッと貼り付けるだけで書き込みスペースをちょい足しできます。
A罫のノートにぴったり合う罫線入りで使いやすさも抜群。
書き足したい位置の罫線に合わせて貼れば、違和感なくスペースを延長できます。
ミシン目付きだからノートの内側にきれいに折り込めてスッキリ！
普通の付箋と異なる点はまだまだあります。
のりが横に付いているので、ノートのふちに貼り付けやすいです。
サイズは約85mm×110mmと、ちょこっと使いにちょうどいい大きさです。
また、よく見ると付箋の端にミシン目が付いています。
なんと、このミシン目からきれいに折り曲げることができます。
ノートを閉じたいときは内側に折り込むことができて、スッキリしますよ。
今回はダイソーの『ノート罫線入ふせん（カバー付、30枚）』をご紹介しました。
あとちょっとなのに…を貼るだけで解消してくれるアイデア付箋！ひとつ持っておくと便利です。
気になる方は、ダイソーでぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。