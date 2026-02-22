あとちょっとなのに…を即解消！貼るだけでちょい足しできる100均便利文具

ノートを使っていて、スペースが足りない…なんて経験はありませんか？あとちょっとなのに新しいページを使うのも、キリが悪いなと思うことがありますよね。そんな悩みを解消してくれるのが、ダイソーの『ノート罫線入ふせん』です！ノートにスペースをちょい足しできる罫線入りの付箋。ミシン目付きで使い心地も抜群です！

商品情報

商品名：ノート罫線入ふせん（カバー付、30枚）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：85mm×110mm

入り数：30枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480495606

ノートのスペースをちょい足しできる！ダイソーの便利な付箋

ノートを使っていて、スペースが足りない…なんてことはありませんか？あとちょっとスペースが欲しいだけなのに、新しいページを使うのもキリが悪いなと思うことが筆者もよくあります。

そんな悩みを解消してくれるアイテムを、ダイソーで発見しました！今回は、こちらの『ノート罫線入ふせん（カバー付、30枚）』をご紹介します。

価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、文具売り場に陳列されていました。

この付箋は普通の物と一味違います。なんと、ノートのページを拡張できる画期的な付箋なんです！

少しスペースが足りないときに、ノートにペタッと貼り付けるだけで書き込みスペースをちょい足しできます。

A罫のノートにぴったり合う罫線入りで使いやすさも抜群。

書き足したい位置の罫線に合わせて貼れば、違和感なくスペースを延長できます。

ミシン目付きだからノートの内側にきれいに折り込めてスッキリ！

普通の付箋と異なる点はまだまだあります。

のりが横に付いているので、ノートのふちに貼り付けやすいです。

サイズは約85mm×110mmと、ちょこっと使いにちょうどいい大きさです。

また、よく見ると付箋の端にミシン目が付いています。

なんと、このミシン目からきれいに折り曲げることができます。

ノートを閉じたいときは内側に折り込むことができて、スッキリしますよ。

今回はダイソーの『ノート罫線入ふせん（カバー付、30枚）』をご紹介しました。

あとちょっとなのに…を貼るだけで解消してくれるアイデア付箋！ひとつ持っておくと便利です。

気になる方は、ダイソーでぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。